Proyecto del PAN con Salinas Pliego no tiene asidero: Sheinbaum
Sheinbaum Pardo enfatiza la importancia del cumplimiento de impuestos y critica la actitud de Salinas Pliego frente a la ley.
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 2 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que "ese proyecto no tiene asidero", luego de que el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, abrió la puerta al empresario Ricardo Salinas Pliego como candidato presidencial para 2030.
En su conferencia mañanera de este martes 2 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que su gobierno no politiza el tema del pago de impuestos de Salinas Pliego: "Sencillamente decimos ´esta es la ley y se tiene que cumplir con la ley´. Politizar el tema del cobro de impuestos, eso no lo hacemos nosotros, eso se ha hecho fuera por quien debe los impuestos".
"Ese proyecto no tiene asidero, imagínense una persona que presume su riqueza frente al pobre y a las clases medias, y que además no paga impuestos", declaró.
Indicó que "el problema" es lo que enarbola Salinas y la derecha internacional, a la par de los ataques que ha recibido su gobierno en redes sociales y medios de comunicación. "Se defiende desde lo que llaman ellos la ultraderecha", comentó.
Al recordar su discurso del pasado 20 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México, la titular del Ejecutivo federal señaló que este movimiento de derecha busca rescatar la idea del Porfiriato.
"Ahora hicieron su relanzamiento (el PAN). ¿Entonces hacia dónde se orientan? Pues hacia el conservadurismo, más alejados del pueblo, alejados de la gente, que no reivindica los derechos de la gente, sino al revés, los privilegios de unos cuantos (...). No es más que la reivindicación de los conservadores del siglo XIX aquellos que trajeron a Maximiliano, aquellos que hicieron la Guerra de Reforma (...)".
