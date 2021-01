"Publicación de expediente de Cienfuegos fue para acallar a detractores"

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que cuando instruyó al Canciller Marcelo Ebrard a publicar el expediente de la DEA contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda se enteró que existía la palabra "testar", ya que se recomendó proteger datos personales del documento.

Empero, dijo, tomó la decisión que se publicara "completito" el informe de la agencia de seguridad estadounidense para acallar a sus detractores.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que basó su decisión para que todos conocieran las presuntas pruebas contra el exsecretario de la Defensa del expresidente Enrique Peña Nieto.

Señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer el expediente "testado" para garantizar el debido proceso.

"Todavía el día que aquí di la instrucción de qué se diera conocer el expediente le hablé al secretario de Relaciones Exteriores qué si ya habían terminado de copiar para subirlo a la red y pasaba el tiempo y yo sabía lo que iban a esgrimir los conservadores corruptos y sus voceros de que no entregábamos el expediente".

"Al final, les estoy hablando y digo publíquese ya. Dice el secretario de Relaciones ya, ya lo copiamos, Pero no lo podemos subir porque hay la opinión de que tenemos que testar Los nombres, le dije no... Imagínate a los paladines y las paladinas de la libertad de la radio y de la televisión, imagínense, entonces si nosotros borramos que hubiese dicho ese señor que es italiano estadounidense mexicano... (el investigador Edgardo) Buscaglia... es una farsa... qué barbaridad".