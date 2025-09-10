Publican lista preliminar de hospitalizados tras explosión en Iztapalapa
Brugada publicó los nombres y hospitales de las 70 personas lesionadas tras el incidente
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer la lista preliminar de personas afectadas tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.
En su cuenta de X, la mandataria confirmó el deceso de tres personas y 70 lesionados, además de hacer públicos los nombres de quienes se encuentran hospitalizados.
La relación difundida incluye el hospital donde está cada persona e incluso si habrá traslados a otras unidades médicas.
“Compartimos el listado oficial y preliminar de las personas hospitalizadas. Reiteramos que este listado puede irse actualizando, de acuerdo con las necesidades médicas de los ingresados”, señaló Brugada.
La jefa de Gobierno destacó que se continuará brindando apoyo médico a las víctimas del accidente mientras evoluciona la atención hospitalaria.
