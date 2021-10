"Puebla no necesita una regularización de vehículos extranjeros", dice Barbosa

El gobernador de Puebla, el morenista Luis Miguel Barbosa Huerta, se manifestó en contra que en la entidad se lleve a cabo la regularización de autos extranjeros.

Si bien avaló la decisión del gobierno federal de regularizar los llamados "autos chocolate" en la frontera norte, consideró que Puebla no necesita de dicha acción, pues es necesario incentivar la planta productiva del estado.

"En Puebla yo no comparto que pueda haber ese tipo de acciones por cuestiones certeza jurídica, seguridad jurídica y que no afecte nuestra planta productiva", manifestó.

En su conferencia de prensa matutina, destacó que en la entidad se necesita que se mueva la economía y que no se afecte la compra y venta de vehículos nuevos y usados nacionales.

La industria automotriz en Puebla es uno de los sustentos de la economía, pues operan dos plantas armadoras, la Volkswagen y Audi.

Barbosa dijo que la legalización de vehículos extranjeros usados en el país ha tenido diferentes momentos y son acciones controvertidas sin duda.

"Reclaman en contra la industria automotriz, afecta la venta de carros nuevos, afecta la venta de carros usados nacionales, provoca inseguridad jurídica para quienes adquieren esos vehículos", señaló.

Sin embargo, reconoció que también conforman una realidad en estados fronterizos "y es una decisión correcta como se hizo para esos estados".

"Yo creo que Puebla no necesita, para Puebla no es necesario una regularización de vehículos extranjeros".