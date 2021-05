Puebla pasa a semáforo epidemiológico amarillo

La zona metropolitana y Puebla, capital del estado, avanzaron a color amarillo en el semáforo epidemiológico estatal. Todo el estado ya está en este color, informó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Calificó como importante este avance, mismo que reconoció se debe a que los diversos sectores de la sociedad poblana acataron las medidas establecidas en los decretos emitidos por el gobierno del estado para evitar la propagación del coronavirus.

"Esto es una gran noticia, resultado del esfuerzo de todos, sociedad, gobierno en sus órdenes diferentes y los felicito, vamos avanzando, tenemos que redoblar esfuerzos", destacó el mandatario estatal poblano en video conferencia, en la que estuvo acompañado del subsecretario Jesús Ramírez Diaz.

Barbosa Huerta manifestó que ha sido más de un año de sacrificios y de dolor por los fallecimientos a causa de dicha enfermedad, hoy en día Puebla capital y el resto del estado están en semáforo amarillo, lo que da pie a la reapertura de más actividades, situación que será analizada con cautela para garantizar la salud de las y los poblanos.

En su momento, el subsecretario de Transparencia y Gobierno Digital, Jesús Ramírez Díaz explicó que todo el estado registra una tendencia descendente en el número de contagios de Covid-19.

Lo anterior, comentó, es relevante debido a que se estimaban algunos incrementos por las vacaciones de "Semana Santa", situación que no ocurrió pues la meseta estuvo estable y a la baja.

Y reiteró el llamado a no bajar la guardia y seguir con las medidas de prevención con el objetivo no solo de evitar que los contagios aumenten, sino que también próximamente la entidad avance a color verde en el semáforo epidemiológico estatal.