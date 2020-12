Puebla regresa a semáforo naranja por aumento de casos de Covid

Ante un aumento en los casos de personas afectadas por el Covid, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, informó que la entidad pasa a semáforo naranja y pidió a la población tenerle miedo al Covid.

"Más allá del semáforo epidemiológico federal ya estamos en naranja, por eso tenemos que tomar medidas que mañana anunciaré. Ya no es posible quedarnos indiferentes a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor", afirmó.

En su conferencia de prensa matutina, el morenista advirtió que el anuncio de una vacuna no resuelve el problema, pues recordó que tiene un procedimiento, que va desde su llegada, almacenamiento, distribución y aplicación en todos los rincones del país.

Por ello, pidió a los poblanos a no dejar de temerle al Covid, pues recordó que amigos y familiares han fallecido a consecuencia de la enfermedad.

"Llamo a la gente a tenerle miedo al Covid, el Covid sí mata, todos hemos visto o sufrido la pérdida de familiares y amigos que se descuidaron por un momento, tengámosle miedo al Covid (...) redoblemos nuestra convicción sobre el pacto comunitario y todo lo que significa, cuidémonos y cuidemos a quién está con nosotros, cuidemos a la sociedad", imploró.

La Secretaría de Salud del Gobierno estatal reportó un acumulado de 42 mil 267 personas contagiadas por el Covid, es decir 209 casos más que el miércoles; además un total de mil 27 casos activos, de los cuales 442 requirieron hospitalización (82 con ventilación mecánica).

El número de defunciones acumuladas alcanzó una cifra de cinco mil 393, de las cuales 18 ocurrieron en las últimas 72 horas.

"Para nosotros, para el gobierno ya no estamos en amarillo, estamos en naranja, si bien las medidas que tomamos fue preservarnos, tenemos que revisar todas las autorizaciones sobre la reapertura, no estoy hablando de cerrar, sino de revisar cada una de las medidas", expuso.

El mandatario culpó a la movilidad y al ambulantaje de este incremento y mostró su preocupación por el alto número de casos de la zona metropolitana de Puebla.