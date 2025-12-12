Puertos mexicanos reducirán horarios en temporada alta

A pesar de la urgencia por mantener el flujo de carga durante el cierre de la temporada alta 2025, diversos puertos de México operarán con horarios reducidos del 15 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026, medida que ya genera preocupación en toda la cadena logística, de acuerdo con información de agentes aduanales, de carga, operadores logísticos, transportistas y terminales portuarias.

La alerta surgió esta mañana, luego de que la Dirección General de Puertos informara en redes sociales que, durante dicho periodo, el horario de recepción de documentos en Ventanilla Única y Oficialía de Partes, quedará limitado a 09:00 a 13:00 horas.

En México, de acuerdo con información de la Secretaría de Marina, el 34% de las mercancías se movilizan mediante barcos y puertos.

Aunque la autoridad precisó que los procedimientos no se suspenden, la reducción en la atención generará cuellos de botella en trámites que son esenciales para el ingreso y salida de buques y para la liberación de carga, anticiparon las empresas.

Actualmente, estos procesos dependen de la validación de las Capitanías de Puerto y de las Administraciones del Sistema Portuario Nacional (Asiponas), cuyas "ventanillas únicas" reducirá su horario operativo.

Los operadores portuarios advierten que recintos como Manzanillo, Ensenada y Lázaro Cárdenas pueden experimentar demoras significativas ante la acumulación de solicitudes.

La comunidad marítima, agentes de carga, operadores logísticos, agentes aduanales y transportistas convocaron a una reunión urgente para analizar el impacto de esta medida, subrayando que el país corre el riesgo de perder competitividad en estándares internacionales que privilegian la operación continua, además hicieron un llamado a las autoridades a reconsiderar la normativa para evitar afectaciones en plena temporada crítica para el comercio global.

Ensenada fue uno de los primeros puertos en emitir una circular el 11 de diciembre, donde el capitán de puerto, Luis Carlos Cisneros Burciaga, informó que, debido a la "rutina decembrina" autorizada por la Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto (DIGACAP), el personal operará únicamente de 09:00 a 13:00 horas, recomendando a la comunidad portuaria prever tiempos y presentar documentación completa para evitar atrasos.

"Otras Asiponas en el país ya replican esta medida. La industria logística coincide en que el recorte horario, aplicado en un momento de alta demanda, generará rápidamente un 'frenazo' operativo, afectando el desempeño del sistema portuario mexicano en el cierre del año" apuntaron las empresas.