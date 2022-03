Pugnas en gabinete de AMLO revelan crisis: PAN

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- La bancada del PAN en el Senado aseveró que las acusaciones del ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, exponen no sólo las pugnas en el gabinete de López Obrador, negocios al amparo del poder, sino también la crisis de gobernabilidad en que se encuentra el país en tema como la inseguridad y violencia.

En un testimonio escrito, Julio Scherer Ibarra acusó una confabulación entre Olga Sánchez Cordero y Alejandro Gertz Manero para perseguirlo mediante un modus operandi "extorsivo" que se repite en los casos Juan Collado, Cruz Azul, Viaducto Bicentenario, Gómez Mont y Álvarez Puga.

La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, dijo a EL UNIVERSAL que lo revelado por Scherer evidencia "que el gobierno que quería hacer una transformación simplemente ha quedado en una farsa porque queda claro que hay una corrupción sistemática dentro de la 4T que ha sido denunciada por unos y otros".

Comentó que esta pugna también revela que López Obrador no ha podido ni siquiera ser líder de su propio gabinete, mucho menos de todos los mexicanos, porque es evidente el desorden interno del gobierno donde se privilegian los negocios y las vendettas al amparo del poder.

"Ya es un problema de gobernabilidad y de no entender la transcendencia de ser un gobierno, por cierto un gobierno en medio de la pandemia, de una crisis económica que ha generado una crisis de inseguridad brutal para los mexicanos", apuntó.

Dijo que más allá de a quién le creas o le vayas en el gabinete, lo que es un hecho que cada día se demuestra que este gobierno no tiene límites porque el Presidente no ha sabido ser un estadista.

"El testimonio de Scherer evidencia que el presidente López Obrador no reconoce, ni se ocupa de los problemas adentro de su propio gabinete y eso es terrible. Porque si no se ocupa de las pugnas de sus propios colaboradores, menos se ocupa o preocupa lo que viven los millones de mexicanos y eso es evidente porque estamos hoy en las peores cifras de inseguridad, violencia, económicas y de salud", agregó.