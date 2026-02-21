logo pulso
PVEM acuerda votar en contra de reforma electoral 2026

La propuesta de Sheinbaum busca abaratar elecciones y fortalecer democracia, pero PVEM no la apoyará.

Por El Universal

Febrero 21, 2026 05:28 p.m.
A
PVEM acuerda votar en contra de reforma electoral 2026

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 21 (EL UNIVERSAL).- En vísperas de que la presidenta Claudia Sheinbaum presente la propuesta de reforma electoral, senadores y diputados del PVEM acordaron votar en contra debido a que no se escucharon sus propuestas de modificación.

Senador Luis Armando Melgar confirma voto en contra del PVEM

El senador Luis Armando Melgar confirmó que las negociaciones en la Secretaría de Gobernación y con los dirigentes de Morena se rompieron y la decisión de los ecologistas es votar en contra.

En entrevista con EL UNIVERSAL dijo que senadores y diputados votarán en contra porque "no aceptaron nuestras propuestas".

Propuestas del PVEM rechazadas en la reforma electoral

Recordó que las propuestas del PVEM son: no modificar el actual esquema de candidaturas plurinominales, no recortar presupuesto, ni quitar autonomía al Instituto Nacional Electoral y no disminuir el financiamiento a partidos.

En la reducción de los plurinominales que propone Morena, apuntó que "no estamos de acuerdo con que cambien las fórmulas".

"No porque seamos partidos aliados nos tenemos que someter, sino realmente tenemos que ver por qué es lo que le conviene a la democracia, qué es lo que le conviene al país para que sean reglas claras", agregó.

Cabe destacar que esta semana la presidenta Sheinbaum adelantó que la iniciativa que presentará el lunes busca abaratar comicios, evitar listas plurinominales cupulares, facilitar el voto en el extranjero y fortalecer la democracia participativa.

