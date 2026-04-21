PVEM y PT realizan primera reunión con Citlalli Hernández

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- En víspera de la instalación formal de la

de la alianza oficialista, este martes se llevará a cabo la primera reunión "informal" entre las dirigencias de los partidos Verde Ecologista de México (

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) y del Trabajo (PT) con la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones deEntrevistados por separado, el coordinador parlamentario delen el Senado,, y la vicecoordinadora del PT,, expresaron supor la reincorporación de Hernández Mora a"Nosotros vemos muy positiva la llegada de Citlalli, ya que fue parte fundamental de la alianza que se construyó en 2024, ella era la secretaria general, con ella entablamos las pláticas, los acuerdos y las negociaciones y tenemos una muy buena impresión de Citlalli. Es una mujer joven, es una mujer con, tiene, juventud y capacidad", afirmó Velasco Coello.El líder del Verde en el Senado recalcó quey PT irán juntos en el proceso electoral federal de 2027 y aseguró que existen posibilidades de que se mantenga la alianza incluso en, donde dijo, "la senadora(esposa del gobernador Ricardo Gallardo) aún no ha definido si va a ser candidata".que hayay que podamos ir en alianza en todos los estados. Ese es el propósito, y si hubiera un caso donde no existiera esepor parte de lasexiste la posibilidad" de, subrayó.Por su parte,también celebró la designación decomo responsable de ladeen, lo que calificó como un hecho "prometedor" para la unidad de, PT yElogió la gran estatura política de la, así como "el, la, sus firmes convicciones, lano solamente territorial sino también en lade las"."Creo que es unde partida para lade la coalición del 27", subrayó."Recordar que junto con Citlalli construimos la estrategia delen el 2024. Ella fue directamente responsable de que pudiéramos lograr esta estrategia que nos permitió tener laen ely en la mayoría de los congresos locales", indicó.—¿Se acabaron losen la?, se le preguntó., ojalá, eso es lo que nosotros deseamos, respondió.