Quadri señala "dolor y muerte" tras críticas de AMLO en la "mañanera"

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó en su conferencia mañanera de este lunes a Gabriel Quadri y lo exhibió en una entrevista porque pretende que se cancelen proyectos de su gobierno como el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y Sembrando Vida, el excandidato presidencial contestó en redes sociales con "dolor y muerte".

"El señor Quadri, una de sus propuestas es cancelar la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles y regresar al proyecto de Texcoco, porque se molestan mucho cuando hablo de ese sector de la clase media aspiracionista", señaló el Presidente.

"Los que votaron por el señor Quadri no quieren y va a oponerse al aeropuerto. Yo sostengo que fue muy fuerte la campaña de manipulación, de guerra sucia, muy fuerte en la Ciudad, y muchos no supieron por quién votaron", agregó.

Criticó también que sus adversarios están "obnubilados", en contra del proyecto de transformación porque en el fondo, al parecer, quieren que continúe el mismo régimen de corrupción, privilegios y "salir adelante, por eso habló de aspiraciones, como sea".

Quadri, también diputado federal electo de la alianza PAN-RPI-PRD, señaló que en el actual gobierno de López Obrador hay corrupción e ineptitud criminales en medicamentos, destrucción del sistema de distribución, compras directas, claves desiertas y violación a la Ley de Adquisiciones.

"Corrupción e ineptitud criminales en medicamentos. Destrucción del sistema de distribución, compras directas discrecionales, claves desiertas, violación a la Ley de Adquisiciones, compras directa en el extranjero, embestida contra industria farmacéutica mexicana. Dolor y muerte", escribió Quadri en redes sociales.

Sobre lo publicado este lunes en EL UNIVERSAL de que ayudantes de López Obrador que cargaban maletas, abrían paso a vehículos y recibían documentos ahora tienen superpuestos, Quadri señaló criticó los nombramientos.

"Menosprecio profundo por el Estado y la administración pública, por las instituciones y por todos los mexicanos: López nombra a guardaespaldas como titulares de importantes posiciones en entidades de gobierno...", señaló Quadri.

Al respecto, el presidente López Obrador justificó los nombramientos que ha realizado con integrantes de su equipo de Ayudantía al señalar que son jóvenes honestos, bien preparados y que conocen los sentimientos de la gente.

"Como a mí me importa mucho el programa de becas, no puede ir cualquiera ¿Voy a meter a Quadri ahí? Hablo de Quadri porque a él lo impulsó la maestra Elba Esther Gordillo", declaró el Presidente.

"La UNAM en agonía. Siguen sin pagar a maestros desde hace un año, paro de actividades académicas desde hace cuatro meses. Se pierde el semestre. Las autoridades no dan la cara. A nadie le importa...", también escribió el excandidato presidencial de Nueva Alianza.

"Este gobierno ha contratado préstamos con el Banco Mundial por casi 2 mil millones de dólares", añadió Quadri.

López Obrador precisó que si puso el ejemplo de Quadri "es porque ese era el propósito de nuestros adversarios, los conservadores, el ganar la mayoría en la Cámara de Diputados para que no se aprobara el presupuesto del año próximo y no continuara el Tren Maya, Sembrando Vida, la Refinería Dos Bocas, el aeropuerto

Felipe Ángeles y también todos los programas de Bienestar".