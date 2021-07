¿Qué es Seguro Médico Siglo XXI?

Luego de que legisladores de oposición señalaron que el Gobierno buscaba castigar al presupuesto de salud asignando "cero" pesos al Programa Seguro Médico Siglo XXI, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que desaparezca.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador dijo que "es un derecho universal el derecho a la salud y no puede haber ningún programa, ninguna ley, ningún reglamento por encima del mandato constitucional".

Es un programa que ofrece cobertura total a niñas y niños menores de 5 años, que están afiliados al Sistema de Protección Social en Salud.

Su principal objetivo es financiar, mediante un esquema de aseguramiento en salud de cobertura amplia, complementaria a la contenida en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, y por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, la atención de las niñas y los niños menores de 5 años, afiliados al Seguro Popular, que no sean derechohabientes de alguna institución de seguridad social como IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena o Semar.

"Las niñas y los niños afiliados al Sistema de Protección Social en Salud están protegidos de los principales padecimientos que se manifiestan durante los primeros años de vida, pero sobre todo en el primer mes de vida, que es donde se presenta el mayor número de casos de muerte infantil", refiere.

¿Cuáles son los beneficios?

Todas las intervenciones médicas de rehabilitación física y neurosensorial para menores de 5 años, no consideradas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud ni el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, están cubiertas.

Con este programa la cobertura es total en la red de prestadores en todo el país.

¿Qué se necesita para afiliarse?

Residir en territorio nacional; no ser derechohabiente en instituciones de seguridad social como IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, Semar u otras; solicitar la afiliación de forma voluntaria; y proporcionar información para la realización de la evaluación socioeconómica de la familia.

Además se necesita identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio reciente y CURP o acta de nacimiento.