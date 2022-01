¿Qué ha pasado con Marielle Helene Eckes, esposa de Emilio Lozoya?

La orden de aprehensión contra la esposa de Emilio Lozoya Austin, Marielle Helene Eckes, por el caso Odebrecht sigue vigente.

Acusada de los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y defraudación fiscal, Eckes, una empresaria de origen alemán, es considerada prófuga de la justicia y se presume que se encuentra refugiada en Alemania.

En julio de 2019, un juez federal giró órdenes de aprehensión contra Marielle Helene Eckes; su suegra, Gilda Margarita Austin Solís; su cuñada, Gilda Susana Lozoya Austin; y la empresaria Nelly Maritza Aguilera Concha, por presuntamente beneficiarse de los sobornos de Odebrecht.

Según la Fiscalía General de la República, Eckes recibió en sus cuentas bancarias parte de los sobornos de Odebrecht entregados a su esposo, Emilio Lozoya, y se presume que con ese dinero adquirió una residencia en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, por 1.9 millones de dólares.

Esposa de Lozoya no pagó impuestos

Asimismo, se le imputa el delito de defraudación fiscal por presuntamente no pagar impuestos por 909 mil 400 millones de pesos, pese a que obtuvo ingresos por 3 millones 184 mil 200 pesos, en el ejercicio fiscal 2013.

Por lo que en febrero del año pasado, la FGR obtuvo de un juez federal una segunda orden de aprehensión en su contra por el mencionado delito.

Como parte de su estrategia de defensa, solicitó el año pasado un amparo para evitar ser detenida, pero el juez no lo concedió la suspensión provisional porque no la solicitó.