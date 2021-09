"¿Qué habían hecho? Nada, coloquios, congresos, viajes al extranjero", dice AMLO al criticar "lujos" de científicos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó a una parte de la comunidad científica del país, pues aseguró que les pagaban "hasta para sus lujos" y que, por sus buenas relaciones con los gobiernos anteriores, "era una especie de chantaje" recibir esos fondos.

"Eran puros estudios, congresos, ahora que hay esta polémica con los [científicos] del Conacyt [Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología], tenían una asociación civil, un grupo de investigadores, y se iban a congresos y se les tenía que pagar del presupuesto hasta para sus lujos y como tenían mucha influencia, buenas agarraderas, buenas relaciones con los medios y con la intelectualidad orgánica del régimen, era una especie de chantaje y se le tenía que entregar estos fondos", aseguró el mandatario en su conferencia matutina.

"Y cuando ya desaparece eso, que ya no hay esas extravagancias, esos lujos, el derroche, pues entonces se inconforman y se quejan de que no se invierte en la ciencia, que no nos importa la innovación tecnológica. ¿Qué habían hecho? Nada, coloquios, congresos, viajes al extranjero, viáticos, ahora no, ahora es investigación aplicada", añadió.

López Obrador presumió que, en su Gobierno, "el Conacyt ha hecho cosas extraordinarias". "Imagínense producir ventiladores para atender enfermos de COVID, en los momentos que más se necesitaba, o lo que están haciendo con la vacuna Patria, que va bien su proceso, está demostrando que es eficaz, todavía no se termina su proceso completo de investigación, pero tener una vacuna mexicana para la COVID, en eso es en lo que estamos invirtiendo", argumentó.

Y es que esta semana se dio a conocer que la Fiscalía General de la República solicitó órdenes de aprehensión en contra de 31 científicos y académicos que habían sido acusados de delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

La denuncia ante el Ministerio Público se hizo por las "posibles irregularidades" en asignaciones directas millonarias a favor de la asociación civil privada Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT A.C.) desde fideicomisos del Conacyt.

Sin embargo, un Juez federal del Penal Federal de Almoloya, Estado de México, negó definitivamente a la FGR emitir las órdenes de aprehensión. La Fiscalía ya anunció que volverá a solicitar la orden de aprehensión, "explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan".

El mandatario mexicano mostró durante su conferencia de este viernes un fragmento de un informe realizado por el Conacyt, ya bajo su mandato, donde la dependencia concluye que la asociación civil en cuestión "recibió 100 millones de pesos entre 2002 y 2018" para investigación y otros 471 millones para gastos de operación donde se incluían choferes, celulares, restaurantes de lujo y visitas al extranjero, entre otros.

La fuerte acusación de la FGR contra los científicos provocó críticas del Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, quien el miércoles arremetió contra la actuación de la FGR, que consideró "un despropósito e inconcebible".

Incluso la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ella misma una científica de la UNAM, calificó como un "exceso" la acusación por delincuencia organizada de la FGR.

"No sé qué uso del recurso hubo, no tengo el conocimiento, no sé si hubo mal uso o no mal uso del recurso en su momento. En todo caso tiene que realizarse una investigación, lo que no creo que deba tratarse es como delincuencia organizada, me parece que es un exceso", dijo Sheinbaum.

Sin embargo, este viernes, López Obrador insistió en que el combate a la corrupción debe ser "parejo". "Le pregunto a la gente, ¿debe ser selectivo el combate a la corrupción? ¿Vamos a excluir a grupos, potentados de la élite de la ciencia, de la intelectualidad, o aplicamos parejo?", cuestionó.

"Que se investigue y si existe corrupción, que se castigue. ¿O sólo se va a castigar a los pobres, los que no tienen agarraderas, los que no son influyentes? No, eso se tiene que acabar, al margen de la ley [no puede haber] nadie", concluyó, sin referirse a si la acusación por delincuencia organizada era la medida correcta para acusar a los científicos en cuestión.