"Que nadie esté pensando que acuerdo por democracia es faramalla", advierte López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que todos los gobernadores hayan aceptado firmar su propuesta del Acuerdo Nacional por la Democracia para no intervenir en el proceso electoral de este año y manifestó que nadie esté pensando que esto es "pura faramalla".

En Palacio Nacional, el mandatario aseguró que se tiene que hacer valer la democracia y que esta se convierta en un hábito, pues señaló que con la democracia se podrá salir adelante.

"Afortunadamente todos aceptaron la carta que envié para hacer un acuerdo en favor de la democracia, pero que no estén pensando, que nadie esté pensando de que es pura faramalla".

"Tenemos que hacer valer la democracia en el país y convertirla en hábito, porque con la democracia vamos a salir adelante. Siempre digo: No nos a traer el cuerno de la abundancia, pero con la democracia nadie, en ningún nivel de la escala se va a sentir absoluto. Y cuando hay democracia siempre el pueblo tiene las riendas del poder en sus manos", dijo.

El pasado 23 de febrero, el presidente López Obrador envió una carta a todos los gobernadores para proponerles un acuerdo nacional para que no se intervenga en el próximo proceso electoral.

El titular del Ejecutivo federal llamó a los mandatarios locales a no permitir que se utilice el presupuesto público, ni que se apoye a ningún candidato de ningún partido y denunciar la entrega de dinero proveniente del crimen organizado o de cuello blanco.

Este miércoles, en su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que están equivocados aquellos que piensan que el pueblo se equivoca o no sabe, pues aseguró que "el pueblo es mayor de edad y sabe elegir".

"Nada de que el pueblo se equivoca o no sabe y tienen que haber grandes lectores... electores; o democracia -como le decía antes los antidemócratas- democracia que no es dirigida, no es democracia. No, el pueblo es mayor de edad y sabe elegir", señaló.

"La democracia es el poder del pueblo y en la democracia el pueblo es el que manda, es el que decide, y vale lo mismo el voto de un campesino que el voto de un potentado. Entonces, es un llamado a que haya democracia", agregó.