"Que nadie lo dude: Hay Tiro", responde Gustavo de Hoyos a AMLO

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó "ternuritas" a Gustavo de Hoyos y Claudio X. González, integrantes de Sí por México que buscan sacar a Morena de la Presidencia en 2024, los empresarios respondieron a lo expresado en la mañanera de este viernes.

"Miren, aquí, ternuritas, aquí enfrente vienen con una mantita. ¿No puedes poner la foto de la manta que saca Claudio (X.González) y el que era de la Coparmex (Gustavo de Hoyos? Les prestaron ahí los de la oposición una manta, digo, un espacio para tomarse una foto, la van a ver ahora. Pero eso está bien, hasta lo del FRENAAA, nada más que no aguantaron, pero se portaron bien, vinieron aquí, instalaron sus casas de campaña y ya, o sea, y no...", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional.

En el Salón Tesorería, el Presidente exhibió una imagen en la que aparece Claudio X. González, Gustavo de Hoyos, la periodista y política Beatriz Pagés, y Argelia Núñez, directora de Poder Inspira Poder, quienes portan una manta con la leyenda: "UNIDAD para construir un México Ganador para todos y echar a Morena de Palacio".

Tras los dichos del presidente, Gustavo de Hoyos, expresidente de la Coparmex, señaló que "hay tiro".

"Hoy el Presidente López Obrador acusó recibo del mensaje. Que nadie lo dude: Hay Tiro", escribió Gustavo de Hoyos en redes sociales.

Por su lado, Claudio X. González escribió que la Cuarta Transformación es una gran farsa que "acabará mal, muy mal".

"Hay que tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual admon. y lastimaron a México. Que no se olvide quien se puso del lado del autoritarismo populista y destructor", refirió el empresario.