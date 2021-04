"Que no gane la arbitrariedad en San Lázaro", dice Muñoz Ledo

El diputado Porfirio Muñoz Ledo apostó a que no gane la "arbitrariedad" en la Cámara de Diputados y se termine por aprobar la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial con lo cual se prolongaría, por 2 años más, el período del ministro presidente Arturo Zaldívar, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Es un absurdo, espero que no pase, es importantísimo que no gane esta arbitrariedad de violentar la Constitución de la manera más burda, torpe, servil", consideró el diputado federal.

En entrevista, Muñoz Ledo indicó que con esta intención, en el Congreso, se denota que existe una tendencia a un estado más duro.

"Es evidente que el gobierno necesite fuerza para lograr transformaciones, pero dentro del orden constitucional", aseguró.

El octogenario diputado manifestó que se vive un momento crucial para la democracia en el país, y es por ello que se deben tomar decisiones congruentes.

"Me opongo, por todas las razones legales, morales, históricas, a está transgresión a la Constitución, que tendría muchas consecuencias, sería el principio de una serie de traiciones", manifestó.