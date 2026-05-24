Queda síndica municipal al frente de Cuautla

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Cuernavaca, Mor.- El Cabildo del ayuntamiento de Cuautla designó a Nancy Guadalupe Echeverría Guerrero como síndica municipal en funciones de presidenta municipal, en ausencia del alcalde Jesús Corona Damián, considerado prófugo de la justicia.

Echeverría Guerrero desempeñará el cargo hasta por un periodo máximo de 90 días, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal de Morelos.

El viernes, la gobernadora Margarita González informó que tanto en los ayuntamientos de Cuautla como en Atlatlahucan apoyarán a las autoridades, y después integrará una terna para enviarla al Congreso de Morelos para elegir a los sustitutos de los ediles acusados de nexos con la delincuencia organizada.

En su primer mensaje, Nancy Guadalupe Echeverría aseguró que el gobierno municipal continuará trabajando con normalidad y garantizó estabilidad administrativa, operativa y financiera para el municipio. Señaló que los servicios públicos municipales seguirán desarrollándose de manera regular, priorizando la atención a las necesidades de la ciudadanía y manteniendo en operación las distintas áreas del ayuntamiento.

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En materia de seguridad pública, precisó que las corporaciones municipales continuarán trabajando de manera permanente y coordinada, además de fortalecer las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de tranquilidad para las familias de la ciudad de Cuautla.

En el mismo tenor, en el municipio de Tlaltizapán, un ataque armado contra civiles sobre la carretera Cuautla–Galeana, al sur de Morelos, y un posterior enfrentamiento entre delincuentes y policías, dejó seis personas muertas, entre ellos tres elementos policiacos.