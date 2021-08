Querétaro, en alerta por contagios de Covid en menores de edad

La movilidad en personas menores de 19 años disparó los contagios en este grupo de edad, y no es por la prevalencia de la variante Delta como proyectaban autoridades sanitarias; del 31 de julio al 18 de agosto se confirmaron 558 nuevos casos de Covid en estos grupos de edad.

El reporte del Índice de Modulación del 18 de agosto expuso que los análisis matemáticos de la UNAM concluyeron que las familias han tenido una gran movilidad, lo que ha provocado los contagios en menores de edad.

Las autoridades queretanas advierten que "si no están listo para sacrificar tu vida social, no están listo para mandar a tus hijos a la escuela".

De acuerdo con los registros de la Secretaría de Salud del estado, en lo que va del mes de agosto se han confirmado el 13.5% del total de casos positivos de Covid en personas de 0 a 19 años de edad. Desde el inicio de la pandemia a la fecha, se han confirmado 284 casos de Covid en menores de 0 a 4 años de edad; 340 en quienes tienen de 5 a 9 años; 861 del grupo de 10 a 14 y 2 mil 659 de 15 a 19 años; un total de 4 mil 144 casos.

Mientras que del 31 de julio al 18 de agosto se sumaron 47 casos en niñas y niños de 0 a 4 años de edad; 55 positivos a Covid de 5 a 9 años; 130 en el grupo de 10 a 14 años, y 326 en adolescentes de 15 a 19 años, un total de 558 casos.

De las 5 mil 056 defunciones que se han registrado hasta el 18 de agosto en Querétaro, nueve han sido en menores de 19 años de edad: una niña y un niño de entre 0 y 4 años, una niña y un niño en el grupo de 5 a 9 años, dos niños de 10 a 14 años y tres adolescentes mujeres entre los 15 y 19 años de edad.

Dos hospitalizaciones por Covid En tanto, José Hernández Puga, responsable Estatal del Reglamento Sanitario internacional de la Secretaría de Salud, informó que hay 2 mil 704 casos acumulados en menores de 17 años y hay dos menores de edad hospitalizados por Covid en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer.

"En el grupo de edad pediátrico contamos con dos personas hospitalizadas con diagnóstico positivo con SARS-CoV-2, al momento tenemos 2 mil 704 casos positivos por el virus", informó el funcionario estatal.

Atienden brote en Agua Zarca En conferencia de prensa, José Hernández confirmó que la jurisdicción sanitaria número 4 atiende un brote de Covid-19 en la comunidad de Agua Zarca, en el municipio de Landa de Matamoros.

Sin embargo, en oficinas centrales no tienen los detalles del mismo; de acuerdo con testimonios de habitantes de la zona, son 30 personas que resultaron positivas al virus.

"En los brotes familiares como comunitarios todas las jurisdicciones sanitarias cuentan con protocolos para atender los brotes, tanto de esta enfermedad como de otras (...) decirles que la jurisdicción sanitaria número 4 está realizando la atención oportuna para la atención de estos casos".