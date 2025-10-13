¿Quién era David Cohen Sacal?; abogado asesinado en Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- La víctima de un atentado armado que se registró la tarde del lunes afuera de la llamada Ciudad Judicial fue identificado de manera oficial como David Cohen Sacal, era abogado de profesión y conocido en el ámbito jurídico por los casos de alto impacto que llevaba.

Según su currículum era especialista en áreas como:

Litigio en el Área Civil y Mercantil

Juicios de Amparo y Acciones de Inconstitucionalidad

Litigio en Materia Administrativa

Concursos Mercantiles

Asesoría Corporativa (Sociedades Mercantiles y Contratos)

Asesoría Condominal

En su trayectoria, Cohen Sacal representó a clientes de alto perfil. Llevó casos como el del exdirector de la Cooperativa Cruz Azul, Billy Álvarez.

También representó al fundador y exdirector general de Pinfra, una de las principales operadoras de concesiones carreteras en México, David Peñaloza Sandoval, y a su hijo.

De acuerdo con la página de su despacho Cohen, Medina, Chávez Abogados, fue:

* Catedrático de la Universidad Iberoamericana 2000-2008 impartiendo la materia de Derecho Procesal Civil.

* Conferencista como expositor con el tema "Etapa Probatoria" del Diplomado en Procedimiento en Materia Civil impartido por la Universidad Iberoamericana Campus Torreón.

* Conferencista como expositor con el tema "Copropiedad y Condominio" del Diplomado en Derecho Inmobiliario impartido por la Universidad Iberoamericana Campus Torreón.

* Conferencista como expositor con el tema "Teoría General del Contrato" del Diplomado en Contratos Mercantiles impartido por la Universidad Iberoamericana Campus Torreón

¿Cómo ocurrió el ataque al abogado ?

Cohen Sacal, de 45 años, murió la tarde de este lunes tras ser atacado a balazos frente a las instalaciones de Ciudad Judicial, ubicadas en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Un elemento de la Policía de Investigación (PDI) que transitaba por la zona de Ciudad Judicial se percató de lo ocurrido, repelió la agresión lo que provocó que el probable responsable resultara herido, detenido y trasladado a un hospital.