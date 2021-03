¿Quién es la mujer que regresó la bomba de humo a policías el 8M?

Fueron muchas las historias que marcaron una vez más la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, una de ellas resalta a "La Reinota", mujer que regresó una bomba de humo a policías en el Zócalo de la Ciudad de México.

El video, de unos pocos segundos, se ha hecho viral en redes sociales y muestra el momento en que cae la bomba de humo hacia las mujeres que protestaban. En ese momento, "La Reinota", como se nombra en su Twitter, corre hacia ella, la toma y se apresura hacia la línea de los policías y la arroja.

"¡Eso, hermana! ¡Eso, hermana!", le gritaban mientras corría. Cuando arrojó la bomba de vuelta a los policías, las manifestantes celebraron y de inmediato aplaudieron y gritaron emocionadas.

--Críticas en redes sociales por su físico

Usuarios de esta red social también hicieron comentarios negativos acerca de su peso e incluso, realizaron los ya típicos memes. Ante esto, "La Reinota" respondió que no le importaban y expresó su emoción por la viralidad de su acción.

"Hermanas! Que diver ha sido el día de hoy Hice paro y traté d no interactuar pero de verdad mi corazón se llena con todos los comentarios que he visto Mi prometido estaba muy tenso por los comentarios gordofobicos y el hate a mi condición física pero la verdad MeValen", escribió.

--En Twitter, muchas defendieron a "La Reinota".

"Yo no ví ninguna de tus condiciones físicas, solo ví una mujer sumamente valiente arriesgándose por sus hermanas, gracias por ser una chingona", "Apenas vi el video de la reinota y se me salió una lágrima la tqmm", fueron algunos de los comentarios.

El júbilo de las feministas no se quedó en el video. Ahora, ellas le han hecho dibujos para mostrarle su simpatía.

Lila aseguró que el lunes sanaron muchas cosas dentro de ella, con una simple acción. "Me di cuenta que no podía quedarme en casa.... agarré $200 pal taxi, le di un beso a mi prometido y a mi perro y fui a cuidar a mis hermanas", escribió.

--Niegan uso de gas lacrimógeno

Aunque el artefacto que "La Reinota" regresó a los policías era una bomba de humo, urante la marcha del 8M, las manifestantes, reporteras y fotográfas aseguraron que detrás de las vallas colocadas en Palacio Nacional había hombres policías que les arrojaron gas lacrimógeno o pimienta. Sin embargo, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha negado esos señalamientos.

Tengo toda la tarde viendo este video y sigo llorando, una reinota. pic.twitter.com/m5roK5lpMv — Voidtréx. (@latteduIce) March 10, 2021