"Quién es quién en las mentiras", con fines didácticos y nada personal: García Vilchis

Luego de que Azucena Uresti le escribió una carta de sororidad para que reflexionara sobre su futuro, Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección "quién es quién en las mentiras de la semana" de la mañanera, mencionó a la periodista por supuestamente presentar información falsa.

En la mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, encabezada por Adán Augusto López, secretario de Gobernación, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador se recupera de Covid-19, García Vilchis expuso que en su sección no se estigmatiza a medios ni a periodistas pues "todo es con fines didácticos y no hay nada personal".

"Esta sección se inició para prestar un servicio al público, de dar cuenta y desmentir las noticias falsas que involucran al Gobierno federal. Aquí no se estigmatiza a medios ni a periodistas, solo se citan las mentiras y exponen a los replicadores de falsedades.

"Si aparecen medios de comunicación y nombres de comunicadores, es con fines didácticos, no hay nada personal. Existe una campaña de desinformación evidente para desvirtuar los proyectos y obras que este gobierno realiza (...).

"Pero a pesar de que defienden intereses económicos o políticos, encubiertos, o simplemente tienen mala fe, el tiempo pondrá a cada quien en su lugar", expresó la encargada de "las mentiras de la semana".

¿Qué le dijo Azucena Uresti a García Vilchis en la carta?

La periodista Azucena Uresti, en su espacio de "Opinión 51", expresó que siente tristeza por Elizbeth García Vilchis cada vez que en Palacio Nacional lee un guión que no es de ella.

"¿Por qué te escribo estas líneas? Primero, por los infructuosos intentos de entablar una entrevista periodística contigo; segundo, porque tú te has referido a mí con mentiras desde Palacio Nacional, y, tercero, y lo más importante, porque creo, y ojalá me equivoque, que estás destruyendo tu futuro", escribió la también presentadora de noticias.

"Este es un escrito de lo que quisiera decirte si fuera tu amiga, si fueras mi hermana o mi hija, pues cada semana que te veo ahí parada frente a todos desde Palacio Nacional, leyendo un guión que no es tuyo, siento tristeza. Pues ese guión que, insisto, ni siquiera salió de ti, tampoco lo haces tuyo, pues tartamudeas, sobreactúas, sudas, te tiembla la voz. Y eso me indica que en el fondo no te sientes cómoda con lo que haces.

"Quienes te prometieron que serías la defensora de la verdad, te mintieron; quienes te prometieron catapultar tu carrera política al participar en esta sección te mintieron; quienes te dicen cada semana qué leer haciéndote creer que es lo correcto te mienten. Pues, como tú misma deberás reflexionar en la intimidad de tu conciencia, se han cometido atropellos, amenazas e intentos de intimidación contra el periodismo, que, es cierto, tiene fallas y en eso tenemos todxs que trabajar y reconocerlo.

"Pero, Ana Elizabeth, todo el periodismo debe ser libre y es un atentado contra esa libertad el tachar a los periodistas críticos de traidores o golpistas", añadió.

"Eres demasiado joven para marcar así tu futuro profesional y ser cada semana objetivo de tan brutal violencia, mientras los hombres que te escriben lo que lees se escudan detrás del Presidente.

Estás a tiempo de cambiar el rumbo, de librar tus propias batallas y no convertirte en un cartucho de un solo uso, de recordar que sus adversarios no son necesariamente los tuyos.

Di lo que tú creas y hayas investigado, defiende al gobierno en el que has depositado tu confianza, pero no permitas ser un instrumento político ni de venganza. Sé libre, y que sea tu elección la que determine tu camino. Con sororidad, Azucena Uresti", también escribió la periodista en Opinión 51.