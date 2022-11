"Quién es quién en las mentiras" será diaria en mañanera: AMLO

A-AA+

En tono irónico, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que debido que está aumentando el número de mentiras y las calumnias en contra de su gobierno, la sección "Quién es quién en las mentiras de la semana" ya no solo se presentará los miércoles, sino será diaria.

En conferencia de prensa matutina y previo al informe de esta sección que es presentada por Ana Elizabeth García Vilchis, el titular del Ejecutivo federal advirtió que las calumnias y las acusaciones sin fundamento están aumentando y están "mostrando el cobre".

En Palacio Nacional, el Mandatario federal manifiesto que con esto es bueno, puesto que no hay peor cosa que la hipocresía y la doble moral.

"Estamos a la mitad de la semana y tenemos mucha información, esperamos que haya nota. Hoy es la sección, como todo los miércoles `Quién es quién en las mentiras´, aunque ya está sección se va a convertir en información diaria, porque está subiendo el número de mentiras, y la desesperación e nuestros adversarios.

"Y se va a seguir incrementando la calumnia y las acusaciones sin fundamento y van a seguir mostrando el cobre, cosa que es muy buena, porque no hay peor cosa que la hipocresía, el doble discurso, la doble moral y ahora si es fuera mascaras", dijo.