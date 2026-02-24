¿Quién es San Chárbel?; figura de santo en refugio del líder del CJNG

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el pasado domingo durante un operativo militar en Tapalpa Country Club; lugar donde logró ocultarse de manera estratégica, se desataron diversos bloqueos y enfrentamientos armados en varios estados del país.

Un día después de la operación militar que concluyó con la muerte de Oseguera Cervantes, EL UNIVERSAL pudo ingresar al inmueble donde presuntamente el capo vivió sus últimas horas en una exclusiva cabaña de dos pisos.

Las imágenes del lugar donde solía descansar "El Mencho", resguardaban algunas pertenencias como ropa, perfumes, alimentos, medicinas y artículos de higiene personal. Uno de los escenarios que había en este refugio, el cual captó la atención, fue un altar a la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo y San Chárbel, con una carta de enero de 2026 con el Salmo 91 escrito a mano.

San Chárbel fue un monje y sacerdote maronita libanés, reconocido por vivir como ermitaño en austeridad. Es considerado como un "poderoso intercesor", canonizado en 1977 por Pablo VI, lo cual lo convirtió en un santo venerado mundialmente.

Nació bajo el nombre de Youssef Antoun Makhlouf, e ingresó al monasterio a los 23 años. Pasó los últimos años de su vida como ermitaño en la región de Annaya, dedicándose a la oración y el ayuno, sin embargo las historias de sus obras milagrosas durante y después de su vida se han extendido por todo el mundo.

Según la creencia católica, San Chárbel es reconocido por ser "el santo de los milagros", patrono de los que sufren en cuerpo y alma. Su día en el calendario litúrgico se celebra el 24 de julio.

De acuerdo con el sitio especializado catholic.com la devoción a San Chárbel aumentó a mediados del siglo XX, con millones de personas que peregrinan a su tumba cada año. Desde su muerte, se han reportado más de 33,000 sanaciones milagrosas por su intercesión.