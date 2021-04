Quiero sentir a plenitud el "cosquilleo excitante" de la vacuna: Barbosa

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta informó que próximamente programará ser vacunado contra el Covid-19 con cualquier vacuna que esté disponible y jugó con las sensaciones que tendrá su cuerpo.

"Presiento que la vacuna se acerca cada vez más a mí, me han dicho que cuando te aplicas la vacuna sientes un cosquilleo excitante en tu cuerpo y yo espero sentirlo a plenitud, tengo 62 años y yo no me voy a vestir de viejito, yo ya estoy viejito, ni voy a engañar a los filtros del niño poblano", dijo.

En su conferencia de prensa matutina, expresó que todos serán vacunados a su tiempo y adelantó que espera "sentir rico" cuando lo vacunen.

"Si la que me toque, la que me pongan, la mejor vacuna para mí es la que me pongan, todas son buenas, todas son buenas, de estar sin vacuna a estar con vacuna pues que me pongan hasta la de la Patagonia", expresó.

Recordó que el Gobierno adquiere vacunas de farmacéuticas y laboratorios de alto prestigio, como se hace en todo el mundo.

"Claro que tenemos que cada ser humano tiene un organismo y mecanismos de reacción ante una vacunación diferentes y no quisiéramos, para nosotros, cuando escuchas que un vacunado ya se contagió de coronavirus y te preocupas pero esto va a seguir siendo así", subrayó.