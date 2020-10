Quintana Roo reporta saldo blanco tras paso de "Zeta"

El paso por Quintana roo del huracán Zeta, degradado ya a tormenta tropical, dejó saldo blanco, informó esta martes el gobernador Carlos Joaquín González, tras una primera valoración de los daños.

Indicó que lo más fuerte se resintió en Cozumel porque la isla recibió toda la fuerza de las bandas de viento y lluvias que rodean al centro de sistema, que más temprano se degradó a tormenta tropical y se encontraba ya en territorio de Yucatán.

Esta mañana una fuerte lluvia todavía afectaba a Cancún, en un recorrido se pudo observar que los semáforos no funcionaban y que mucha de la arena de las playas se encontraba del otro lado del boulevard, donde cuadrillas de trabajadores la movían con palas para evitar que afectara la circulación.

La presidenta municipal de Cancún, Mara Lezama, dijo que el panorama que dejó Zeta es completamente distinto al que dejó Delta, porque, aunque si hubo afectaciones, no se comparan con los daños del primer huracán que pegó el pasado 7 de octubre a la región.

Como ejemplo señaló que en esta ocasión se reportaron 38 árboles caídos, cuando con Delta fueron más de mil.

Indicó que alrededor de 800 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabajaban para normalizar el suministro de energía eléctrica, que se tenía el reporte de 165 zonas de la ciudad sin luz, ocho postes caídos, y una barda que lesionó a dos personas.

Esta mañana la actividad comercial estaba cerrada en la ciudad, pero se preveía que abriera a partir de las 10:00 horas, misma hora en que se levantó la ley seca.

Se encontraban suspendidas las corridas de autobuses, mientras que el Aeropuerto no cerró en ningún momento, aunque ayer no hubo operación por la cancelación de más de 80 vuelos. Sin embargo, esta mañana ya se recibió un vuelo y se esperaba la normalización de operaciones a lo largo del día.

Zeta pegó la noche del lunes, alrededor de las 23:00 horas, como huracán categoría 1, tocó tierra en el municipio de Tulum. Esta mañana se emitió ya una alerta amarilla de alejamiento del huracán para los municipios del norte que incluyen a Cancún, Puerto Morelos, Solidaridad, Isla Mujeres, Cozumel y Tulúm.