Ramiro López Obrador niega nexos del empresario con la 4T en Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab., marzo 11 (EL UNIVERSAL).- El gobernador

afirmó que él no haría una fiesta tan costosa como los

; en tanto quese deslinda del empresario petrolero padre de la joven que se hizo viral por los artistas que acudieron a su celebración.En entrevista, elseñaló que todo ciudadano esy de hacer lo que guste y aun cuando no comparte ese tipo de festejos esde todos los tabasqueños."Cada quien esy de hacer las cosas, aunque no compartamos, cada quien, nosotros somosy pues dijo, algunos no harían eso, yo tampoco lo haría, peroa todas las personas que piensan de esa manera", señaló.Por su parte, el secretario de Gobierno,, negó que el empresariotenga nexos con la 4T."Todos los días los adversarios agarran cualquier cosa para golpear a la cuarta transformación, nada que hay que decirles que este empresario no es empresario de 6 o 8 años para acá, es un empresario que viene de cerca de 20 años de, que pasó por los gobiernos del PAN y por los gobiernos del PRI. Que no hablen mucho, no se vayan a morder la lengua y les vaya a escurrir la sangre a los demás", aseguró.En tanto que, el dirigente estatal de, deslindó a su partido de la fiesta de XV años más viral y costosa que se haya realizado en Villahermosa, Tabasco, afirmando que el empresario petrolero,, padre de Mafer no tiene nada que ver con el movimiento de la 4T."Efectivamente, hemos dado seguimiento a ese tema. Yo creo que se trata de un evento estrictamente privado, organizado por particulares que no tienen ninguna relación ni con el gobierno ni cony por supuesto que a los que Pepín les ha llamado buitres, están como a la cacería de algún dato, de algún detalle, hasta de una fiesta privada como esa para tratar de endosarlo con, pero nosotros deslindamos, por supuesto, a nuestro movimiento de eso", señaló.Y agregó: "Es como si algún tabasqueño decide irse a Europa con su poder, con sus recursos, pues lo puede hacer, no porque sea tabasqueño ya tiene que ser de, entonces, nuestro movimiento no va a distraerse en eso; nosotros seguimos trabajando"Dijo que las críticas a esta fiesta se deben a que a nivel nacional está la grilla en alta. "Imagínense que se dedican todos los días a sacar mentiras acompañadas de millones de bots, y bueno, cuando surge algo así, pues ya saben, buscan la manera de endosarnos el tema", señaló.Lade Mafer emitió unajustificando la realización de la lujosa fiesta, no obstante, el documento que ha circulado en redes, no fue firmado directamente poro la empresa "", de la cual es socio mayoritario, sino por un despacho jurídico denominado, especializado en manejo de crisis.El documento señala que, aunque la celebración pudo haberse percibido como un evento de gran magnitud, huboque motivaron el festejo, celebrado elen el Centro de Convenciones 'Tabasco 2000', en Villahermosa.En ese sentido, señala que, padre de la festejada, atravesó hace aproximadamente tres años unade salud que, aunque ya ha sido superada, fue uno de los principales motivos paray la oportunidad de estar y compartir este importante momento con suy particularmente con su hija.De igual forma precisa qué Guerrero Rojas es proveedor dedesde hace 16 años, manteniendo una relación comercial ininterrumpida, no obstante aclaran que ni la petrolera del Estado, ni sus socios, ni políticos como, ni ningún actor político, apadrinaron el festejo.Además, refiere que Guerrero Rojas es proveedor dedesde hace 16 años y que la empresa "" está en diálogo con la petrolera para ampliar su contrato que concluye en este 2026, así como para la resolución de adeudos del 2023 y 2024.Aseguran en el comunicado que el empresario tabasqueño y las empresas vinculadas a él han sido auditadas en diversas ocasiones por lay Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria y Órganos de Control Internos de, sin que se haya determinado irregularidad alguna.A la vez, destaca que el padre de Mafer ha dedicado varios años de su vida a la realización dealtruistas como la donación del 50% de sus utilidades a causas benéficas, entre ellas la entrega masiva de juguetes en el día de Reyes desde hace 14 años y comunidades de bajos recursos y elFinalmente, el documento, en el que también exponen elde Guerrero Rojas, los estudios yfue distribuido en algunos medios de comunicación y posteriormente replicado por