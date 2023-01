Ratifican a Omar Mejía como nuevo subgobernador de Banxico

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 18 (EL UNIVERSAL).- Senadores y diputados avalaron con 24 votos a favor, 10 abstenciones del PAN, PRI y PRD, y un voto en contra del Grupo Plural, el dictamen para que sustituya a Gerardo Esquivel.

Tras la votación, Mejía Castelazo rindió protesta del cargo que ejercerá hasta el 31 de diciembre del 2023 como miembro de la junta de gobierno del Banxico.

En la discusión del dictamen participó el senador Emilio Álvarez, quien al subir a la tribuna de la Cámara de Diputados, donde sesiona la Comisión Permanente, expuso que su voto en contra se debe a que, en momentos de grandes desafíos, se necesita gente con experiencia en el banco central.

También se requiere hacer valer la autonomía, manifestó, al poner en contexto que no se ratificó a Gerardo Esquivel porque fue de los pocos que se atrevió a decirle "no" al Ejecutivo.

No es una discusión de legalidad ni un ataque personal en contra de Omar Mejía, aclaró, pero se debe cuidar y mantener la autonomía de Banxico con gente preparada.

En ese sentido, acusó que con esta ratificación estaría dando un gran salto en el escalafón de Banxico, pues estaría pasando de ser asesor de la junta de gobierno a subgobernador.

Además, advirtió que con el caso del escándalo relacionado con la ministra Yasmín Esquivel, obliga a un mayor control y revisión por parte del Legislativo.

Para hablar en pro, habló Fernando García del PT, quien afirmó que con el nuevo subgobernador no corre riesgo la autonomía, tal y como se comprometió en su comparecencia el ratificado ante la Tercera Comisión de trabajo, dijo.

"El PT apoya el dictamen a favor de Omar Mejía porque se comprometió a poner todo su empeño y experiencia", aseguró.