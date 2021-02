Reabren verificentros del Estado de México

TOLUCA, Méx.- Los 126 verificentros del Estado de México reiniciaron este martes actividades y en varios se registraron filas de automovilistas interesados en cumplir con las citas solicitadas a través de la página de internet, todos cumpliendo las medidas sanitarias para prevenir contagios por Covid-19.

En cada negocio se observaron hasta 30 vehículos esperando. Los trabajadores coincidieron en que estaban "desesperados" por regresar a sus actividades, pues corrían el riesgo de perder el empleo porque suman varios meses con los establecimientos cerrados.

"En mi caso me respetaron el salario y mi plaza, pero supe de amigos que sí les dejaron de pagar algunas quincenas, otros que fueron despedidos. No había una claridad sobre cuándo podríamos regresar, esperamos ya no tener que cerrar", opinó Juan González, uno de los trabajadores en el verificentro sobre Lerdo.