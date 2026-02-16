Reactivan la contingencia ambiental

Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó nuevamente la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono a solo 16 horas de haber levantado las restricciones a la circulación que se establecieron el fin de semana debido a las malas condiciones de la calidad del aire que prevalecen en el Valle de México.

Por lo anterior, este lunes 16 de febrero deberán suspender su circulación, en horario de las 05:00 a las 22:00 horas, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2; los autos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9; y los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.

La CAMe informó que a las 17:00 horas de este domingo se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 158 y 157 partes por billón (ppb) en las estaciones Ajusco Medio y Centro de Ciencias de la Atmósfera.

Esta es la tercera contingencia ambiental por ozono que se registra en el Valle de México en lo que va del año. La primera se registró el se registró el 8 de enero cuando se tuvo una concentración máxima de ozono de 160 ppb en la estación Cuajimalpa; la segunda se activó este 12 de febrero cuando se tuvo una concentración de ozono de 155 ppb en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí