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Realizan la audiencia de "R1", asesino de Manzo

Por El Universal

Agosto 04, 2026 03:00 a.m.
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Realizan la audiencia de "R1", asesino de Manzo
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      CIUDAD DE MÉXICO.- En el transcurso de esta tarde se tiene programada la audiencia de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias "R1" o "Moncho", señalado como autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan en Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre del 2025, durante el Festival de las Velas, en el Centro Histórico de ese municipio.

      De acuerdo a fuentes consultadas la causa es homicidio y lo investiga la Fiscalía de Michoacán, se realizará vía remota ya que "R1", permanece en El Altiplano, Estado de México.

      El 30 de julio autoridades federales detuvieron a "R1", identificado como el principal líder de "Los Rs", una de las células criminales más violentas relacionadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, así como en Jalisco.

      En esa ocasión, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la organización delictiva está vinculada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando a productores, empresarios y familias de la región. Detalló que, con esta detención, suman ya 31 personas detenidas por el homicidio del exedil.

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