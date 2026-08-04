Realizan la audiencia de "R1", asesino de Manzo

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CIUDAD DE MÉXICO.- En el transcurso de esta tarde se tiene programada la audiencia de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias "R1" o "Moncho", señalado como autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan en Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre del 2025, durante el Festival de las Velas, en el Centro Histórico de ese municipio.

De acuerdo a fuentes consultadas la causa es homicidio y lo investiga la Fiscalía de Michoacán, se realizará vía remota ya que "R1", permanece en El Altiplano, Estado de México.

El 30 de julio autoridades federales detuvieron a "R1", identificado como el principal líder de "Los Rs", una de las células criminales más violentas relacionadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, así como en Jalisco.

En esa ocasión, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la organización delictiva está vinculada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando a productores, empresarios y familias de la región. Detalló que, con esta detención, suman ya 31 personas detenidas por el homicidio del exedil.

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