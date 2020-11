Realizan otro cateo a casa de Raymundo Collins

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina realizó un nuevo cateo —el segundo en menos de una semana— a una casa propiedad de Raymundo Collins Flores, ex titular del Instituto de Vivienda y ex Secretario de Seguridad Pública en la administración pasada, localizado en la alcaldía Álvaro Obregón.

Al interior del inmueble ubicado en la colonia Florida, justo sobre la calle exHacienda de Guadalupe, se reportó que se aseguró documentación diversa, incluso la de una institución de la administración pública capitalina en donde labora el exfuncionario, así como otros objetos. Este cateo forma parte de las diligencias que las autoridades de la fiscalía de la Ciudad de México realizan para continuar con la integración de la carpeta de investigación contra Collins Flores.

Elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía de Investigación para los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, arribaron la tarde del jueves a un domicilio en la colonia Florida, a nombre del exfuncionario. Integrantes del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI) realizaron el aseguramiento perimetral de la zona para que los agentes acompañados del Ministerio Público, cumplimentaran el ordenamiento judicial otorgado por un Juez de Control.

La FGJ informó que el representante social de la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos continúa con la integración de la carpeta de investigación por la probable comisión del delito de enriquecimiento ilícito. De acuerdo con fuentes de el órgano autónomo, a Collins Flores se le investiga por el delito de uso ilegal de atribuciones, tanto en su administración como director del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), así como su gestión al frente de la Central de Abasto.

Apenas la semana pasada, en una casa del exfuncionario en la localidad de Tequesquitengo, en Morelos, hubo un cateo y se aseguraron 41 automóviles clásicos valuados en millones de pesos. En esa diligencia, las autoridades también aseguraron diferentes objetos, lanchas y obras de arte.



Buscan su extradición

Luego del operativo en Morelos, el vocero de la FGJ anunció que habían completado la documentación para solicitar —a través de las autoridades federales—, al gobierno de Estados Unidos la extradición del exfuncionario, de quien se sabe, está en aquel país. El trámite que se encuentra en proceso, debido a que las autoridades de aquel país deben confirmar que el ex funcionario se encuentra en la ubicación dada por la FGJ, para que, posteriormente se logre su detención y sea presentado ante las autoridades capitalinas, quienes lo investigan por uso ilegal de atribuciones. El órgano autónomo tiene una carpeta de investigación "robusta" contra Collins, aseguró el funcionario.