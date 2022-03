Reaparece Salvador Cienfuegos como invitado a inauguración

Salvador Cienfuegos Cepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, reapareció públicamente este lunes 21 de marzo, durante el evento de inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Cienfuegos Cepeda fue captado en el evento, como parte de los mil 400 invitados que fueron considerados en la organización del magno evento, que convocó a mandatarios estatales y a altos mandos militares, incluidos varios exsecretarios de la Defensa Nacional como Salvador Cienfuegos Cepeda.

El evento fue encabezado, por parte de las Fuerzas Armadas, por el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de Defensa, e Isidoro Pastor, director operativo del AIFA, quienes firmaron el acta de entrega-recepción de la obra.

Esta es la segunda ocasión que el titular de la Sedena, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, aparece en un evento público desde su detención en Estados Unidos el 15 de octubre de 2020, acusado de nexos con el narcotráfico y lavado de dinero, entre otros delitos.

"Ahora sólo estoy a disposición de mi esposa": Salvador Cienfuegos. La primera reaparición pública de Cienfuegos Cepeda sucedió en noviembre del año pasado, durante la entrega del Premio Nacional de Comunicación José Pagés Llergo, donde se vio alegre y bromista al titular de la Sedena en el sexenio de Peña Nieto.

En aquella ocasión, el general Cienfuegos Cepeda charló y bromeó con reporteros sobre su vida personal y el episodio de su detención en Estados Unidos, dijo además que ya había dejado atrás ese infame episodio y de buen humor afirmó "ahora sólo estoy a disposición de mi esposa", quien lo acompañó en el evento.

Detención de Cienfuegos en Estados Unidos. Cienfuegos fue detenido en octubre de 2020 en Estados Unidos, en el Aeropuerto de Los Ángeles, en California, quien viajaba con su familia al país vecino. Dicha detención se ejecutó por pedimento de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés).

Fue acusado de nexos con el narcotráfico y lavado de dinero, entre otros delitos. Además, en su contra pesaban cargos por uso ilegal de su cargo para ayudar al Cártel H-2, a cambio de sobornos. Un mes después de su detención, Cienfuegos regresó sin cargo penal alguno a México.

Luego del desistimiento de sus cargos en Estados Unidos por la Administración de Control de Drogas en noviembre, el caso se turnó a la Fiscalía General de la República (FGR) dependencia que en enero negó proceder legalmente contra el extitular de la Sedena.

La FGR informó el 14 de enero sobre su negativa de emprender acciones legales contra Salvador Cienfuegos, ya que no encontró pruebas de que éste se haya reunido con miembros del cártel del "H2", organización criminal con la que se le vinculó en Estados Unidos.

La dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero dictaminó que el secretario de Defensa durante la administración de Enrique Peña Nieto tampoco mantuvo comunicación alguna con el grupo liderado por Juan Francisco Patrón Sánchez, el "H2", a través de algún otro medio investigado.

Cienfuegos envía carta a AMLO por "humillante detención". En una carta al presidente López Obrador, el exsecretario de la Defensa Nacional calificó su detención de "humillante", ya que esta se llevó a cabo por los agentes de la DEA mientras viajaba con su familia en Estados Unidos.

"Le escribo estas letras, orillado por las circunstancias que se han venido dando. Desde el día 15 de este mes (octubre) y que coincide con mi detención en el aeropuerto de esta ciudad. Una detención arbitraria, injusta y humillante, en frente de mi familia (esposa, cuatro hijos y tres nietos) por las autoridades de este país (DEA).

"Como mi comandante supremo de las Fuerzas Armadas, le informo con toda veracidad como ciudadano y como militar, que los cargos que se me atribuyen son totalmente falsos porque nunca en mi vida he cruzado una palabra con ningún criminal, ni por tercera persona, ni mensajes, ni vías telefónicas o mensajes de cualquier tipo".