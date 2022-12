Rechaza Ebrard que haya injerencia de México en crisis de Perú

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 10 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, rechazó que México mantenga una actitud injerencista en los asuntos internos de Perú, ante señalamientos de algunos sectores del país andino, por el ofrecimiento de asilo al depuesto presidente Pedro Castillo.

"El derecho de asilo es un derecho tradicional de México, que yo recuerde no se le ha negado a nadie, se recibió una solicitud del presidente (Pedro) Castillo, el martes en la madrugada como a las dos de la mañana y está en curso esa solicitud que nos ha pedido".

Afirmó que, a través de la embajada en Lima, se dará respuesta al extrañamiento de Perú, pues no se trata de ningún acto de intervencionismo, es en apego a la tradición de asilo de la política exterior de México.

"Contestaremos por conducto del embajador, la posición que está guardando México no es sólo de nosotros, es de varios países, no es un afán de estar interviniendo, lo que estamos externado, haciendo valer, es la tradición de asilo mexicana. que ha sido de toda la vida", insistió Ebrard.

León Trotsky, uno de los asilados en el país

Recordó que han venido al país en calidad de asilados grandes personalidades como León Trotsky entre muchos otros personajes.

Insistió en que no considera que pueda darse algún alejamiento entre México y Perú, dos pueblos hermanos. "Deseamos que les vaya bien, que tengan éxito y que tengan la mejor conclusión posible", sobre los hechos que están pasando y que terminaron con la destitución del mandatario andino por parte del Congreso.