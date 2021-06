Rechaza el PRI alianza con Morena en Senado

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó cualquier alianza con Morena en el Congreso de la Unión, como lo planteó hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista, el exsecretario de Gobernación (Segob) reiteró que no hay cabida ni posibilidad que esta alianza se dé, ya que ambos partidos tienen una visión muy distinta del país que se quiere construir.

"Por supuesto que no. Parte de la confianza que se le dio al PRI, de la recuperación del PRI en lo federal, fue porque se va en alianza y entonces el PRI no debe defraudar ese acuerdo nacional, es un acuerdo histórico, que costó mucho trabajo.

"Sería muy lamentable que alguien traicionara ese acuerdo. (...) Ellos están construyendo un país que es distinto al que nosotros queremos. Un país en el que se genera mayor desigualdad, mayor enfrentamiento", expresó.

Osorio Chong insistió en que es imposible una alianza entre el PRI y Morena porque en muchos temas tienen pensamientos opuestos, por lo que "no podemos hacer ningún tipo de alianza, pues sería caminar para atrás en lugar de ir para adelante".

Osorio Chong declaró que antes de solicitar la renuncia de Alejandro Moreno Cárdenas como presidente nacional del PRI por los malos resultados electorales obtenidos en las gubernaturas, hay que analizar los resultados, el contexto político en el que se dieron y escuchar a todas las voces del priismo para tomar una decisión en conjunto.

Sin embargo, se pronunció en favor de hacer un replanteamiento del partido en los estados de la República: "Hay que ver cómo hacer una nueva dinámica del PRI en lo local, una nueva exigencia a quienes obtienen un cargo popular y que verdaderamente cumplan con lo que la ciudadanía les exige, les pide, que son resultados".

El exsecretario de Gobernación reconoció que la alianza opositora fue difícil de construir, por su complejidad, pero "afortunadamente salió adelante y afortunadamente los resultados fueron positivos en lo federal, y también por supuesto en algunos estados".

Por ello, consideró que el acuerdo por mantenerla es lo importante. "La gente no votó por una alianza para una elección, votó por una alianza para que entonces en el Congreso se dé respuesta con una participación conjunta, que se tomen decisiones unilaterales, que se destruyan instituciones o que tan simple, no se tome en cuenta a las otras voces que componen este país".