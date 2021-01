Rechazan a pacientes con Covid en Neza por saturación de hospitales

Desde la noche del martes los hospitales que funcionan en Ciudad Neza rechazaron a pacientes contagiados por Covid-19 que trasladaron en ambulancias de Rescate Municipal, porque ya no hay disponibilidad de camas, les informó el personal a los paramédicos. "Fueron cinco traslados rechazados al Hospital Gustavo Baz y al Hospital de La Perla, de esos cinco logramos recepción de dos hospitales de la Ciudad de México", dijo uno de los integrantes de la brigada Covid.

La noche del martes habitantes de Nezahualcóyotl pidieron el auxilio a los servicios de emergencia del gobierno local porque la salud de sus familiares se complicó debido a la enfermedad y al domicilio llegaron en una ambulancia, valoraron a los pacientes y determinaron que requerían el traslado a un centro médico. Los llevaron a los dos hospitales públicos del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), Gustavo Baz y La Perla; la respuesta fue la misma: "No hay espacio para más enfermos".

"Fuimos después a la Clínica 53 del IMSS en Los Reyes La Paz, al de Texcoco, también del IMSS, al ISSSTE de Zaragoza y todo saturado, no los reciben ni en la Ciudad de México", narró. Para que puedan recibir a los pacientes que llevan en las ambulancias tienen que esperar entre cuatro y cinco horas para ver si les pueden brindar atención médica, narró el brigadista.

María Catalina, una vecina de la colonia Atlacomulco, fue una de las pacientes que no aceptaron en el Hospital Gustavo Baz. Su prima Victoria dijo que su estado se agravó porque registraba oxigenación menor a 30%, y es diabética e hipertensa.

"Como no me la recibieron en el Gustavo Baz les rogué a los de la ambulancia que la lleváramos a otro lugar porque se estaba muriendo y nos fuimos al Autódromo Hermanos Rodríguez, y ahí nos la aceptaron porque ya casi no podía respirar. Ahí está ahorita internada y esperamos que nos den información sobre su estado de salud", relató.

La Secretaría de Salud del Estado de México dio a conocer que en el Hospital La Perla la ocupación es de 100%, en las 41 camas de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) hay pacientes. En el inmueble de Gustavo Baz la ocupación es de 95%, hay 24 camas de la Red IRAG. El alcalde Juan Hugo de la Rosa advirtió que el municipio se encuentra en una situación de emergencia por el incremento de contagios y por la falta de espacios en los tres hospitales que funcionan en el territorio local. Además de La Perla y el de Gustavo Baz opera el de Villada, administrado por el ISSEMYM, pero únicamente brinda servicio a funcionarios públicos. De la Rosa urgió al gobierno estatal a que ponga en funcionamiento el hospital provisional en Ciudad Jardín.