Rechazan propuesta de vacunar a médicos y trabajadores de farmacias en CDMX

Con 30 votos en contra, 19 a favor y cero abstenciones, el pleno del Congreso local rechazó la propuesta para que médicos y demás personal de las farmacias, sean incluidos en atención médica, psicológica y, sobre todo, reciban la vacuna contra Covid-19.

El punto de acuerdo fue presentado por el diputado local del PAN, Christian Von Roehrich de la Isla, quien denunció que el Gobierno capitalino olvidó de inmunizar a un sector más de la salud que, con urgencia, debe tener acceso a esa vacuna, por su exposición diaria al virus, como es el personal que labora en farmacias privadas en la Ciudad.

Explicó el panista que al realizar las pruebas rápidas, quienes laboran en las farmacias tienen contacto directo con personas confirmadas, con sospecha y en activo de Covid-19, pero no tienen la seguridad social, ni la misma atención que el personal de farmacias del IMSS, el ISSSTE o INSABI.

La propuesta, que fue votada en contra por los legisladores de Morena y aliados, pedía a la jefa de Gobierno construir un plan que involucre, vías de vacunación, para este sector, mismo que debiese ser trabajado con la Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex) y otras firmas.

"Se tendría que incluir atención, actualización y orientaciones psicológica para el personal de farmacia, ya que los esfuerzos de la Secretaría de Salud local son limitados e insuficientes", exigió el legislador del blanquiazul.

Explicó que hasta el momento no existe un análisis, que midan el riesgo de salud entre el personal de farmacias, "pues han ignorado de forma deliberada, ni aún y cuando saben que son auxiliares en el combate a la pandemia, pero son prioritarios para recibir la vacuna", reiteró.

Advirtió que si no se aplica la vacuna a este sector, "la posibilidad de contar con ellos para avanzar en la inoculación será cada vez más lejana. Ellos atienden y tienen contacto directo con personas sospechosas de Covid, lo que los pone en alto riesgo porque al ser una actividad esencial, prácticamente no han parado de laborar", destacó.

--Farmacias dicen que son ignoradas por autoridades

De forma paralela, dijo, Anafarmex elaboró una serie de medidas para proteger a usuarios y a su personal, pero son ignorados por la autoridad.

El diputado mencionó que hay países donde han tomado con mucha más seriedad la vacunación que en México, "y es que no sólo se trata de auxiliarse del personal de farmacias, sino que el Estado debe velar por su salud emocional y física, por lo que el plan debió incluirlos en la vacunación de personal médico para considerarlos un brazo activo en las jornadas de vacunación", afirmó.

Incluso, apuntó que estos negocios son un riesgo latente para la transmisión de contagios, por el contacto directo con personas.

"Seguramente muchos han perdido la vida, sin que el Gobierno de la Ciudad los contabilice entre las pérdidas relevantes. En España se documentó que el número de contagios entre este sector, aumentó en 66%, lo cual demuestra el grado de riesgo que viven día a día", reiteró.

A esta propuesta se le sumó otra del coordinador del PRD, Víctor Hugo Lobo Román, para que a esta tarea sean incluidos el personal médico, enfermeras y administrativos de clínicas y hospitales privados, "porque están en las mismas condiciones de los trabajadores de las farmacias", a lo que el panista aceptó.

Sin embargo, Von Roehrich al ver el resultado de la votación, acusó que "simplemente nuestros legisladores de Morena votan a ciegas en contra de las propuestas de la oposición, sin voltear a ver los beneficios para la ciudadanía", lamentó.