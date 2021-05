Reciben vacuna y retoman labores en Oaxaca

Tras mantenerse en resguardo por más de un año, desde que comenzó la pandemia, por ser considerados como población de riesgo, este lunes se reincorporaron a sus labores 350 trabajadores de la salud que ya fueron vacunados contra el Covid-19.

De acuerdo con información del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud son personas mayores de 60 años o que padecen alguna enfermedad que los pone en mayor riesgo ante el virus, como diabetes o hipertensión, quienes permanecían en sus hogares y se reincorporaron a sus puestos de trabajo tras 400 días.

Todos ellos son personal de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) quienes ya recibieron sus dos dosis correspondientes de la farmacéutica Pfizer; no obstante hay otros 70 que no han sido vacunados.

Según Alberto Vásquez San Germán, secretario general de la Subsección 07 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, de esos 70 que no han sido vacunados sólo 10 que son población de riesgo no están laborando y lo harán hasta que sean inmunizados; los otros ya están en sus puestos de trabajo.

Los trabajadores que no recibieron las dosis, explica, son compañeros que estaban enfermos de alguna otra patología o son personal que sigue laborando porque no entran al área Covid-19.

De acuerdo con el líder sindical se espera que dichos 70 trabajadores que aún no han sido vacunados puedan recibir la dosis la semana entrante.

Según los Servicios de Salud de Oaxaca, en total se aplicaron 58 mil 611 primeras dosis Pfizer a personal de dicha dependencia. De ese total 29 mil 692 corresponden a una primera aplicación y las otras 28 mil 919 a la segunda.