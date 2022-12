"Recibimos capacitación", dice subdirectora de colegio tras balacera

A-AA+

GUAYMAS, Son., diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- Es la hora del recreo. En el Instituto Cervino se escucha un enorme bullicio, niños jugando fútbol, otros sentados en unas mesas comiendo su lonche, mientras algunos corren y gritan de un lado a otro; son los mismos que 24 horas antes se mantuvieron pecho tierra, tras registrarse una balacera en el sector Miramar. Aunque el ataque armado no se registró en las inmediaciones de la escuela, la cual está a lado de unos cerros, por la orografía del lugar, parecía que estaba muy cerca.

Alrededor de 600 alumnos de preescolar, primaria y secundaria estaban en el interior del colegio privado. Eran alrededor de las 12:40 horas del martes 6 de diciembre; los estudiantes de secundaria que estaban de recreo, inmediatamente fueron resguardados en sus salones por el personal del plantel.

Los otros estudiantes de primaria y preescolar actuaron bajo el protocolo escolar y se les mantuvo en el piso. En redes sociales se difundió un video del salón de clases, donde miss Bárbara canta la canción "Shake it Off", de Taylor Swift, mientras sus pequeños alumnos están bajo sus mesitas de trabajo.

Este ejercicio sirvió a los niños para conservar el control y para entender la realidad de violencia que se vive en esa región del estado, donde las disputas entre bandas criminales suceden a cualquier hora y en cualquier lugar. Pasado el momento de tensión, uno de los alumnos escribió: "Hoy en la escuela hubo una balacera. Lo que aprendí hoy fue que significa pecho tierra. Se trata de pegar tu pecho al suelo en caso de una balacera".



Reacción del personal fue adecuada: subdirectora del plantel

Clara Isabel Lozano Taylor, subdirectora del Instituto Cervino, dijo a EL UNIVERSAL que la experiencia de este martes no fue nada favorable vivirla, pero la reacción del personal fue la adecuada, con ciertas situaciones que se van a ir mejorando. "Pero a Dios gracias, los alumnos de preescolar y primaria estaban dentro de sus salones. Durante el año nosotros recibimos capacitación y sabemos lo que se tiene que hacer, obvio han sido siempre simulacros, el vivirlo y escucharlo, provoca miedo y ansiedad, también en los padres de familia".

Precisó que "la balacera no estuvo cerca de la institución, porque se armó una poquita de confusión". Reiteró que siempre tienen presente resguardar y dar seguridad a los alumnos.

"Los niños de preescolar y conforme van creciendo entienden más y siguen instrucciones los pequeños, porque no saben lo que realmente es, no tienen el conocimiento de lo que es una balacera, oyen pero no saben lo que puede suceder, entonces nuestro personal está capacitado sabe lo que se hace". Aclaró que miss Bárbara, la maestra del video, "ella no lo mandó a las redes sociales, tampoco queremos decir que la mamá que lo hizo tiene algo de culpa". Cuando pasó la balacera, "la mamá llama y le dice que quiere saber sobre su niño y ella para su seguridad le manda el video y bueno sabemos que lo hizo con una buena intención, ambas".

Todos los alumnos fueron resguardados y los maestros no levantaron del suelo a los alumnos hasta que se les dio autorización. "Aquí se suscitó mucho movimiento porque los papás inmediatamente vinieron a recoger a sus hijos sin ser el horario de salida".

Excepto un estudiante de secundaria que estuvo inquieto, no se registró ningún ataque de pánico en los salones, gracias a los cursos que llevan los docentes donde se les enseña cómo tranquilizar a los alumnos o a la persona que tienen cerca. Clara Isabel Lozano Taylor expresó que "la experiencia no es buena para nosotros, es una tristeza lo que estamos viviendo, pero esto nos está tocando vivir".

"Fue un día difícil para nosotros, fue un día muy tenso, muy triste. Después cuando analizas la responsabilidad que tienes de cuidar a estos alumnos". Un día después de suceso, afirmó: "La vida es normal y es lo que pretendemos que estos niños estén tranquilos, que sean felices y ojalá mejoremos esto que nos está tocando vivir que sea algo mejor para ellos y para nosotros también". No nos debemos acostumbrar a esto, expresó la subdirectora del plantel.



Como ocurrió la balacera

En el bulevar Luis Encinas del sector Miramar, se registró una balacera donde dos personas que iban a bordo de un vehículo March, color blanco quedaron sin vida. La unidad registró múltiples impactos de bala. La Secretaría de Seguridad Pública informó que recibió alerta por un ataque directo contra dos hombres sobre su vehículo en el municipio de Guaymas. "Las detonaciones se escucharon en diferentes puntos, incluyendo una escuela, sin reportarse afectaciones". En el lugar acudieron elementos de seguridad de los tres niveles de Gobierno.

Comunicó también que en el vehículo en el que viajaban los dos hombres privados de la vida por ataque directo, servicios periciales de la Fiscalía de Sonora recolectó un arma larga de rifle de asalto y un arma corta. Además, fue asegurada una bolsa de plástico con narcótico. Uno de los hombres cuenta con antecedentes penales por delitos de robo de vehículo y robo con violencia. Las pugnas entre grupos rivales del crimen organizado, mantienen en un vilo a la población. El martes se registraron tres ataques armados en los que al menos cinco personas perdieron la vida.