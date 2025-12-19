Recomendaciones clave para prevenir incendios en fiestas decembrinas

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 19 (EL UNIVERSAL).- La temporada decembrina, que viene acompañada de fiestas navideñas como posadas y cenas, ilumina el territorio nacional de luces, adornos y el ambiente y espíritu festivo.

Sin embargo, debido al caos y las actividades características de las celebraciones, es también una época propensa a los accidentes, como los incendios.

Por ello, el Gobierno de la Ciudad de México ha emitido algunas recomendaciones que tienen como objetivo prevenir y evitar incidentes con fuego, que fácilmente pueden salirse de control y poner en riesgo hogares y familias.

¿Cómo prevenir y evitar incendios durante la época de fiestas decembrinas?

Para evitar accidentes que pueden terminar en consecuencias fatales, el Gobierno de la CDMX recomienda poner atención y especial cuidado en las siguientes cosas:

· Utilizar multicontactos que disminuyen la sobrecarga eléctrica.

· Mantener el árbol de Navidad lejos de cortinas, chimeneas, velas o calentadores.

· Colocar velas sobre contenedores de agua y apagarlas antes de ir a dormir o salir de casa.

· Utilizar materiales no inflamables para decorar tu nacimiento.

· No dejar cables en el piso con los que alguien en el hogar podría tropezarse.

· Únicamente hacer uso de luces navideñas que cuenten con estándares de calidad y seguridad.

· Desconectar las luces del árbol y las decorativas antes de salir de casa o ir a dormir, a fin de evitar cortocircuitos.

Evitar el uso de pirotecnia

A través de las secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Económico (SEDECO), el gobierno local está implementando el "Operativo Cero Pirotecnia".

Este plan tiene como objetivo desincentivar la venta, almacenamiento y mal uso o manejo de artículos explosivos en locales, mercados y tianguis de la capital, previniendo accidentes de esta índole durante las celebraciones navideñas.

Asimismo, también se hace un llamado a anular el uso de pirotecnia entre la sociedad civil -que en muchas familias sigue siendo una costumbre y forma de entretenimiento durante la Navidad o Año Nuevo-, pues además de provocar contaminación ambiental, daño auditivo, y temor en mascotas o animales en general, siempre es un peligro en los hogares.