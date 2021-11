Reconoce AMLO ineficiencia en salud para resolver abasto de medicinas

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en el sector Salud ha hecho falta eficiencia y aplicarse para resolver el problema del abasto de medicamentos.

"No debe de haber ninguna excusa para tener todos los medicamentos gratuitos, porque nos alcanza con el mismo presupuesto de antes porque era muchísimo lo que se robaban, entonces es un asunto de eficiencia, de aplicarnos, que no falten los medicamentos y es un compromiso y yo soy muy perseverante, terco, no se me olvidan las cosas".

En su conferencia de prensa, en las instalaciones del 29 Batallón Militar, el Jefe del Ejecutivo dijo que ayer habló fuerte sobre el tema al secretario de Salud, Jorge Alcocer, a quien reiteró toda su confianza.

"Quiero aprovechar para informar que le tengo toda la confianza (en Jorge Alcocer), no se malinterpretó, sino que yo lo dije de una manera un poco fuerte... Se pensó que era un regaño al secretario de Salud, que es una gente extraordinaria... Es una eminencia reconocido mundialmente".

El mandatario insistió en que es necesario que medicamentos porque su gobierno cuenta con los recursos y ha eliminado los obstáculos que impedían el abasto de medicinas.

"Cómo es posible que llegue las Sabritas o las aguas industrializadas hasta la comunidad más apartada, cómo no vamos a hacer llegar las medicinas, todas, si hay presupuesto suficiente, si ya se resolvió el problema del Monopolio que existía de que solo se le podía comprar a 10 empresas, no se podía comprar medicinas en el extranjero".

Anoche al presentar el Plan de Apoyo a Colima, el Presidente urgió al secretario de Salud Jorge Alcocer y al director del Insabi Juan Ferrer a que, sin excusas, resuelvan el problema de la falta de medicamentos.

"Pero ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de medicamentos, esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer: ya no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas, de ningún tipo".

El titular del Ejecutivo reprochó a sus colaboradores que "no puede dormir tranquilo" si no hay medicamentos para atender a enfermos.