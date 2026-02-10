Reconoce la FGR la muerte de 5 mineros

Culiacán, Sin.- Cinco de los cuerpos recuperados de fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, del municipio de Concordia, fueron identificados como parte del grupo de 10 trabajadores de la minera Vizsla Silver Corp., privados de su libertad el 23 de enero, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Precisó que también se encontraron otros cinco cuerpos, y se trabaja en su identificación. En un comunicado, la FGR indicó que continúa la búsqueda de indicios que lleve al esclarecimiento de los hechos.

La empresa canadiense reaccionó ayer a las versiones de la muerte de los trabajadores y se declaró "devastada", al tiempo que el sector minero nacional consideró inaceptable "que la integridad de los trabajadores sea vulnerada".

Además de José Ángel Hernández Velez, de 38 años, e Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 37, ambos originarios de Zacatecas, también se confirmó el fallecimiento de José Antonio Jiménez Nevárez, de 34 años; del ingeniero Jesús Antonio de la O Valdez, de 30, y de José Manuel Castañeda Hernández, de 43 años.

Michael Konnert, presidente y director ejecutivo de Vizsla Silver, dijo: "estamos devastados por este desenlace y por la trágica pérdida de vidas humanas. Transmitimos nuestro más sentido pésame a las familias, amigos y compañeros de trabajo de nuestros colegas, así como a toda la comunidad de Concordia. Nuestra prioridad sigue siendo la recuperación segura de los que siguen desaparecidos y el apoyo a todas las familias afectadas y a nuestra gente en estos momentos tan difíciles".

Por otra parte, se reportó el hallazgo de una nueva área de fosas clandestinas, en la misma comunidad de El Verde, Concordia, donde peritos y forenses, se concentraron para extraer posibles nuevos cuerpos, por lo que el ejército y elementos navales, con respaldo de un helicóptero artillado resguardan la zona.

Sobre el nuevo hallazgo de nuevas fosas, en El Verde, Concordia, concentró a activistas de búsqueda de personas de la ciudad de Mazatlán y del vecino estado de Durango, para tratar de buscar información sobre los posibles hallazgos.