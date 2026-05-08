Recorta la SEP un mes al ciclo escolar

Ciudad de México.- La Secretaría de Educación Pública acordó, junto con autoridades educativas estatales, adelantar al próximo 5 de junio la conclusión del ciclo escolar 2025-2026 en todo el país, bajo el argumento de las altas temperaturas y la realización de la Copa Mundial de Futbol 2026. Con esto, de acuerdo con especialistas, los alumnos tendrán sólo 157 días efectivos de clases y tres meses de vacaciones de verano.

La decisión, aprobada por unanimidad entre las 32 autoridades educativas del país, implica modificar el calendario para escuelas públicas y privadas de Educación Básica y Media Superior.

Como parte del acuerdo, el Consejo Técnico Escolar programado para el 29 de mayo se reprogramó para el 8 de junio; las labores administrativas concluirán el 12 de junio y el regreso de docentes y comunidad escolar para actividades de preparación será el 10 de agosto.

Además, la SEP informó que se implementarán dos semanas oficiales de "fortalecimiento de aprendizaje", del 17 al 28 de agosto, para reforzar conocimientos y atender rezagos académicos, mientras que el inicio formal del ciclo escolar 2026-2027 se fijó para el 31 de agosto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El anuncio desató críticas de especialistas y padres de familia, quienes advirtieron que es un error en un momento en que el sistema educativo mexicano enfrenta una severa crisis de aprendizaje.