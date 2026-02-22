Recuento | Bloqueos carreteros en el país por muerte de "El Mencho"

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- Durante la mañana de este domingo 22 de febrero, en diversas partes del país se reportaron diferentes bloqueos en carreteras principales y secundarias del país. En algunas de ellas se registraron la quema de neumáticos y vehículos.

Los estados en donde se presentaron los bloqueos fueron principalmente en Jalisco, Querétaro, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas, debido a un operativo de seguridad.

En dicho operativo realizado en Jalisco, fuentes oficiales confirmaron la muerte del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, se registraron al menos 21 bloqueos carreteros activos en los cuales las fuerzas federales y estatales se encuentran desplegadas.

De los 21 bloqueos, solo cinco ya fueron desactivados, en todos los puntos están en proceso de control, registrando un flujo a baja velocidad, pero constante.

De acuerdo con los primeros reportes, los bloqueos iniciaron tras un operativo en el municipio de, y se extendieron a la, principalmente en lay la salida a Vallarta. En el sur del Estado, en Ciudad Guzmán, también estaba bloqueada la autopista a Colima.Los incidentes incluyeronde transporte,atravesados para impedir el paso y afectaciones a la circulación enA las 9 de la mañana se reportaba tambiénende losde Buenavista, Apatzingán, Aguililla, Salvador Escalante, Ecuandureo y Panindícuaro, así como Santiago, Tangamandapio, Zamora, Jiquilpan, La Piedad, Tangancícuaro.La, en coordinación con ely policías municipales, desplegó un operativo para salvaguardar a la población.MichoacánEl gobernador de Michoacán,, informó que instruyó la instalación inmediata de lacon autoridades estatales y federales, tras losen distintos puntos del estado como reacción a un operativo federal realizado enTamaulipasEl exgobernador de Tamaulipas,publicó por medio de susalgunas fotografías sobre los bloqueos carreteros y la quema deen el estado.Los bloqueos se extendieron en varias partes de la República, en el caso de, afectó a la altura dey en