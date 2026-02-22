logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN ARMONÍA!

Fotogalería

¡GRAN ARMONÍA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Recuento | Bloqueos carreteros en el país por muerte de "El Mencho"

Autoridades federales y estatales mantienen control en puntos afectados por bloqueos.

Por El Universal

Febrero 22, 2026 03:30 p.m.
A
Recuento | Bloqueos carreteros en el país por muerte de El Mencho

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- Durante la mañana de este domingo 22 de febrero, en diversas partes del país se reportaron diferentes bloqueos en carreteras principales y secundarias del país. En algunas de ellas se registraron la quema de neumáticos y vehículos.
Los estados en donde se presentaron los bloqueos fueron principalmente en Jalisco, Querétaro, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas, debido a un operativo de seguridad.
En dicho operativo realizado en Jalisco, fuentes oficiales confirmaron la muerte del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, se registraron al menos 21 bloqueos carreteros activos en los cuales las fuerzas federales y estatales se encuentran desplegadas.
De los 21 bloqueos, solo cinco ya fueron desactivados, en todos los puntos están en proceso de control, registrando un flujo a baja velocidad, pero constante.

LEA TAMBIÉN

"El Mencho" murió al ser trasladado herido a la CDMX"

El operativo en Tapalpa terminó con la muerte de Nemesio Oseguera



Jalisco
De acuerdo con los primeros reportes, los bloqueos iniciaron tras un operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, y se extendieron a la zona metropolitana de Guadalajara, principalmente en la salida a Chapala y la salida a Vallarta. En el sur del Estado, en Ciudad Guzmán, también estaba bloqueada la autopista a Colima.
Los incidentes incluyeron incendios de unidades de transporte, vehículos atravesados para impedir el paso y afectaciones a la circulación en carreteras.
A las 9 de la mañana se reportaba también quema de camiones en carreteras de los municipios michoacanos de Buenavista, Apatzingán, Aguililla, Salvador Escalante, Ecuandureo y Panindícuaro, así como Santiago, Tangamandapio, Zamora, Jiquilpan, La Piedad, Tangancícuaro.
La Secretaría de Seguridad y Paz, en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policías municipales, desplegó un operativo para salvaguardar a la población.

Michoacán
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que instruyó la instalación inmediata de la mesa de seguridad con autoridades estatales y federales, tras los bloqueos registrados en distintos puntos del estado como reacción a un operativo federal realizado en Jalisco.

Tamaulipas
El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca publicó por medio de sus redes sociales algunas fotografías sobre los bloqueos carreteros y la quema de vehículos en el estado.

Querétaro
Los bloqueos se extendieron en varias partes de la República, en el caso de Querétaro, afectó a la altura de Pedro Escobedo y en Palmillas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum propone plan para resolver crisis de agua en Coahuila
Sheinbaum propone plan para resolver crisis de agua en Coahuila

Sheinbaum propone plan para resolver crisis de agua en Coahuila

SLP

El Universal

El proyecto Agua Saludable, iniciado por AMLO, continuará para enfrentar la sobreexplotación y problemas de drenaje en Coahuila.

Muerte de El Mencho divide opiniones; Morena celebra
Muerte de El Mencho divide opiniones; Morena celebra

Muerte de "El Mencho" divide opiniones; Morena celebra

SLP

El Universal

La muerte de Nemesio Oseguera, líder del CJNG, divide opiniones entre partidos políticos.

El líder del CJNG y la historia del ataque a Omar García Harfuch
El líder del CJNG y la historia del ataque a Omar García Harfuch

El líder del CJNG y la historia del ataque a Omar García Harfuch

SLP

El Universal

El ataque contra Omar García Harfuch en 2020 fue atribuido al CJNG, con detención de uno de sus sicarios.

Gobernadores despliegan operativos tras muerte de El Mencho
Gobernadores despliegan operativos tras muerte de El Mencho

Gobernadores despliegan operativos tras muerte de El Mencho

SLP

El Universal

Autoridades estatales activaron medidas de seguridad para proteger a la población tras los hechos violentos en Jalisco y regiones vecinas.