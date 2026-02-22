"El Mencho" murió al ser trasladado herido a la CDMX"

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de febrero (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó el deceso de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco. De acuerdo con la información oficial, murió cuando era trasladado a la Ciudad de México.

El Gobierno de Estados Unidos mantenía vigente una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena, como parte del Programa de Recompensas contra Narcóticos (Narcotics Rewards Program), difundida en diciembre de 2024 por el Departamento de Estado.

Oseguera Cervantes, nacido el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán, era señalado como uno de los narcotraficantes más buscados. Tras el arresto de Ismael "El Mayo" Zambada en julio de 2024, se convirtió en el objetivo prioritario en México.

Desde 2017 enfrentaba diversas acusaciones ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. La acusación formal sustitutiva más reciente, presentada el 5 de abril de 2022, lo señalaba por conspiración para distribuir sustancias controladas con fines de importación ilegal a territorio estadounidense, uso de armas de fuego en relación con delitos de narcotráfico y por operar una empresa criminal continua.

En 2018, la entonces Procuraduría General de la República ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos por información que permitiera su localización y detención, bajo los nombres Rubén Oseguera Cervantes, Nemesio Oseguera Cervantes o Nemesio Oseguera Ramos.

El CJNG, organización surgida en 2009, es señalado por homicidios contra grupos rivales, ataques contra fuerzas de seguridad y presuntos intentos de asesinato contra funcionarios públicos, además del tráfico de metanfetamina, cocaína, heroína y, en años recientes, fentanilo hacia Estados Unidos.

Hasta el momento, autoridades mexicanas no han detallado las circunstancias del operativo en el que fue abatido el presunto líder criminal.