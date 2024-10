De enero a agosto, 54 niñas fueron víctimas de feminicidio: Redim

De enero a agosto de 2024, fueron víctima de feminicidio 54 niñas y adolescentes entre 0 y 17 años, lo que representó un aumento de con respecto a los 46 feminicidios de niñas y mujeres adolescentes que se registraron los mismos meses de 2023, de acuerdo con datos oficiales procesados por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

A propósito del Día Internacional de la Niña, que se conmemora este viernes, la organización civil a dirección de Tania Ramírez, difundió las cifras de los mayores problemas que aquejan a las niñas en territorio nacional.

En México, habitan 18.9 millones de niñas y adolescentes entre los 0 a los 17 años de edad, de las cuales 8.4 millones enfrentan pobreza extrema.

Según la Redim, en México 339 mujeres de entre 0 y 17 años murieron por homicidio en México de enero a agosto de 2024, de las cuales 74 murieron por homicidio doloso.

El año pasado, se atendieron en hospitales de México 18 mil 93 mujeres de 1 a 17 años por violencia familiar. Esto correspondía al 87.9% de las víctimas de violencia familiar en dicho rango de edad a nivel nacional.

En 2023, también se atendieron en hospitales de México 9 mil 45 mujeres de 1 a 17 años por violencia sexual. Esto correspondía al 92.3% de las víctimas de violencia sexual en dicho rango de edad a nivel nacional.

Niñas de México, con rezago educativo y casadas a temprana edad

Destaca que en 2022, 10.8% de las mujeres de 3 a 17 años en México presentaba rezago educativo en 2022, lo que correspondía a 1.7 millones de niñas y mujeres adolescentes. A nivel nacional, el porcentaje de mujeres de 3 a 17 años con rezago educativo durante 2022 era 1.6 puntos menor al de los hombres de la misma edad (12.4%).

Expone que a nivel nacional, 237.2 mil mujeres de entre 12 y 17 años se encontraban casadas o unidas en 2020, lo que 3.7% de las mujeres en dicho rango de edad, siendo 2.5 puntos superior al de los hombres casados o unidos a la misma edad (1.2%).

En 2020, casi una de cada 13 mujeres indígenas de 12 a 17 años en México vivía casadas o unidas en 2020 (7.5%); esto correspondía a 27.8 mil mujeres adolescentes indígenas.

Las cifras de la Red precisan también que durante 2023 se registraron en México 101,147 nacimientos de madres de entre 10 y 17 años. Esto correspondía a 1.1 por cada 100 mujeres en dicho rango de edad.

Trabajo infantil

Sobre trabajo infantil, revela que en 2022 la población nacional de mujeres de 5 a 17 años ascendía que trabajaban eran 1.5 millones.

Las niñas en México viven una realidad dolorosa porque no se cuentan políticas públicas que cuiden a este sector poblacional y hacen falta con juzgados especializados en delitos infantiles, dice Paulina Amozurrutia, directora nacional del organismo civil Unión Mujer.

"Que se hagan fiscalías especializadas que juzguen en temas de menores de edad y, sobre todo, en temas de delitos sexuales y programas socioemocionales para niñas en temas de género, atención psicológica, emocional y sexual", enfatiza.

Sostiene que México es el tercer lugar en violencia sexual infantil, solo después de Camboya y Tailandia. Además de ser el primer lugar en producción de pornografía infantil.

Agregó que actualmente, cada día son más niñas violentadas sexualmente en su entorno familiar. De acuerdo con el más reciente reporte de Save the Children, el promedio de edad es de 11 años, 8 de cada 10 violentadores están en el seno familiar y 7 de cada 10 no tenían antecedentes penales.