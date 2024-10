Yo no veo ninguna crisis constitucional: Sheinbaum

"Yo no veo ninguna crisis constitucional se han cubierto todos los requisitos y normas que establece la Constitución de la República", aseguró este viernes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre la elección por medio del voto popular de integrantes del Poder Judicial.

Lo anterior al ser cuestionada sobre que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) rechazó que el Consejo de la Judicatura Federal va a participar en la ejecución de la reforma judicial y entregar al Senado las listas para la elección de jueces, magistrados y ministros.

Durante La mañanera del Pueblo, Claudia Sheinbaum señaló que los jueces que hacen señalamientos son los que van a tener que ceder su lugar, pero hay otros que están de acuerdo en el proceso.

Y añadió que la Consejo de la Judicatura Federal no desacato el mandato "ellos saben que por encima de la Carta Magna no hay nada (...) están cumpliendo".

"Quién defiende sus propios privilegios, ha presentado amparos, pero resulta que el amparo no es para un asunto constitucional, es o para leyes secundarias o para un acto que comete una autoridad. Entonces, ¿Dónde está la crisis constitucional? En ningún lado. ¿Quién decidió, con base en la Constitución, con base en las reglas que se aplicaron en el 2012, con las mismas reglas que se aplicaron en el 2018, con las mismas leyes, quién decidió que avanzara el llamado Plan C? El pueblo".

Agregó: "Por eso, ocho ministros de la Suprema Corte no pueden detener este cambio constitucional que ha seguido paso por paso todas las reglas establecidas en nuestras leyes y en nuestra Constitución".

La mandataria federal criticó que llevan tres meses en paro los trabajadores al Poder Judicial y que siguen cobrando.

"Ahora, llevan casi tres meses en paro, cobrando. ¿Cómo? ¿Dónde está el acceso a la justicia que tanto defiende? Entonces por eso digo, no hay crisis constitucional. Y los ocho ministros no tienen atribuciones para dar una reforma constitucional".