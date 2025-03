Aprobación de reforma constitucional para prohibir nepotismo

Los diputados de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral, de la Cámara de Diputados, aprobaron por unanimidad de 62 votos a favor, el dictamen de la reforma constitucional para prohibir la reelección y el nepotismo, con las modificaciones del Senado, es decir, que entre en vigor hasta 2030.

La iniciativa original de la presidenta Claudia Sheinbaum planteó que se aplicará la prohibición del nepotismo electoral en la elección concurrente del 2027, pero los coordinadores de Morena en la Cámara Alta, Adán Augusto López, y del PVEM, Manuel Velasco, cambiaron la fecha, para que sea hasta la próxima elección federal.

Los legisladores de la oposición lamentaron que la reforma electoral no contemple a los poderes Ejecutivo y Judicial, pero votaron a favor del dictamen bajo la premisa de que es mejor "avanzar poquito", que no legislar en contra del nepotismo.

Mientras que la vicecoordinadora de Morena, Gabriela Jiménez, manifestó una fractura entre las bancadas morenistas en el Congreso; y dijo que el voto en la Cámara de Diputados sería a favor, porque en el Senado no cuentan con los votos de sus correligionarios para establecer que el nepotismo se prohíba a partir del 2027.

"Estuvimos en pláticas con diferentes fuerzas, grupos parlamentarios, para regresar la prohibición del nepotismo al 2027; sin embargo, después de un análisis político profundo, sabemos que si modificamos el dictamen, regresa al Senado y que en el Senado no contamos con los votos y con los números suficientes para que pueda hacerse realidad el cambio", dijo.

En ese sentido, la diputada Sarahí Gómez (PAN) ofreció los votos del PAN en el Senado para regresar la reforma constitucional a su propuesta original de prohibir el nepotismo en 2027.

"No puedo obviar la sorpresa que me dio el que hasta este momento se haya roto la disciplina legislativa del oficialismo, y me sorprende porque lo pudieron haber hecho desde antes con la reforma judicial. Le reiteramos a Morena que si no tiene los votos del Verde, tiene los votos del PAN", dijo.

Sin embargo, no hubo respuesta de los diputados del oficialismo, y el dictamen se aprobó con la modificación solicitada por el PVEM en el Senado. La reforma constitucional será discutida y, en su caso aprobada, por el pleno en la sesión ordinaria de este martes.