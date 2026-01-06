Reforma de Vacaciones Dignas: ¿Qué cambió en México?

CIUDAD DE MÉXICO, enero 6 (EL UNIVERSAL).- Con el inicio de un nuevo año y tras el cierre del periodo vacacional decembrino, muchas personas trabajadoras se preguntan cuántos días de vacaciones les corresponden al cumplir un año más de labores. Esta duda es especialmente relevante desde la entrada en vigor de la reforma conocida como Vacaciones Dignas, que modificó de manera sustancial los derechos de descanso en México.

De acuerdo con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el objetivo principal de este cambio fue garantizar periodos de descanso más amplios y acordes con estándares internacionales.

Según la International Labour Organization (ILO), el descanso efectivo es un componente clave para la salud física, mental y la productividad de las personas trabajadoras, por lo que ampliar los días de vacaciones contribuye al bienestar general.

¿Qué cambió con la reforma de vacaciones dignas?

-Antes de la reforma, el primer año solo otorgaba 6 días de vacaciones.

-Con la reforma, desde el primer año corresponden 12 días de descanso.

-A partir del segundo año, las vacaciones aumentan 2 días por cada año trabajado.

-Este incremento anual se mantiene hasta llegar a 20 días en el quinto año.

-Después del quinto año, el aumento es de 2 días adicionales por cada cinco años de antigüedad.

-La ley establece que al menos 12 días deben disfrutarse de forma continua.

-El resto de los días puede acordarse entre trabajador y empleador.

¿Cuántos días de vacaciones te corresponden según tu antigüedad?

La Ley Federal del Trabajo establece una tabla clara que permite identificar cuántos días de vacaciones corresponden según los años trabajados. Durante el primer año, el derecho es de 12 días. En el segundo año aumenta a 14 días y continúa creciendo de forma gradual hasta llegar a 20 días en el quinto año.

A partir del sexto año y hasta el décimo, el periodo vacacional es de 22 días. Entre los 11 y 15 años de servicio corresponde un total de 24 días, mientras que quienes acumulan entre 16 y 20 años tienen derecho a 26 días. El aumento continúa hasta alcanzar 32 días para quienes superan los 31 años de antigüedad.

Según análisis de la ILO, este esquema acerca a México a las recomendaciones internacionales en materia de descanso laboral, aunque todavía existen retos en su correcta aplicación y supervisión.

Con esta reforma, las vacaciones dejan de ser un beneficio limitado y se consolidan como un derecho fundamental que reconoce el esfuerzo y la permanencia de las personas trabajadoras a lo largo del tiempo.