Reforma electoral daría diputaciones pluri a "mejores perdedores"

La iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Congreso de la Unión plantea un cambio de fondo en la forma en que se reparten las 200 diputaciones plurinominales, uno de los mecanismos más criticados del sistema político mexicano.

El documento, remitido al Poder Legislativo el 4 de marzo de 2026, mantiene el número actual de integrantes de la Cámara de Diputados —300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional—, pero modifica el modelo con el que se asignan estas últimas curules.

Actualmente, los diputados plurinominales se reparten mediante listas registradas por los partidos políticos, cuyo orden es definido por las dirigencias partidistas. Esto ha sido señalado durante años como una vía para que los partidos coloquen legisladores sin competir directamente en las urnas.

¿Cómo se asignarán las diputaciones plurinominales?

La iniciativa presidencial plantea sustituir ese esquema por un sistema dividido en dos bloques de 100 diputaciones.

En el primer caso, 100 curules se asignarían a los llamados "mejores perdedores". Es decir, a candidatos que compitieron por un distrito electoral, no ganaron la elección, pero obtuvieron los porcentajes de votación más altos dentro de su partido. De esta manera, una parte de los plurinominales dependería directamente del resultado obtenido en las urnas.

Detalles de la propuesta presidencial

El segundo bloque de 100 diputaciones se elegiría mediante votación directa en cinco circunscripciones regionales. En estas demarcaciones, los partidos presentarían fórmulas de candidatos y los ciudadanos votarían por ellas, en un esquema similar al de una elección regional.

La propuesta también señala que estas candidaturas deberán cumplir con el principio de paridad de género, alternando entre mujeres y hombres en la integración de las fórmulas.

Con este rediseño, la reforma busca modificar la lógica con la que se han asignado históricamente las diputaciones plurinominales, trasladando parte de su definición desde las dirigencias partidistas hacia el resultado electoral en territorio y el voto regional.

La iniciativa forma parte del paquete de reformas electorales que el Ejecutivo federal envió al Congreso y que ahora deberá ser analizado en comisiones antes de llegar al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión.